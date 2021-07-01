نظام "غيرميس" يضمن تدمير أي دبابة معادية بالصاروخ الواحد

أبدع "مكتب تصميم الأجهزة" وهو إحدى مؤسسات الإنتاج الحربي الروسية الواقعة في مدينة تولا، بابتكار نظام صاروخي جديد مطور من طراز "غيرميس"، حيث يعتبر النظام مخصص لمكافحة دبابات ومدرعات العدو.

وأفادت صحيفة "أخبار التصنيع العسكري- في بي كا" أن الخبراء الذين شاهدوا "غيرميس" الجديد في ميدان التجارب يصفونه بأنه سلاح من الجيل الجديد لا يوجد له مثيل في العالم.

ويستخدم "غيرميس" الجديد صاروخا موجها أسرع من الصوت يوجه نفسه بنفسه إلى الهدف المزمع تدميره بعد أن يصل إلى مكان وجود الهدف حسب توجيهات نظام "غيرميس". وبحسب صانعه، فإن نظام "غيرميس" يستطيع تدمير أي دبابة حديثة من صنع غربي بفعالية عالية تبلغ 98 - 99 في المئة.

ويمكن إطلاق صاروخ "غيرميس" من السيارة ذات العجلات أو المنصة الثابتة أو الطائرة أو السفينة. ويبلغ مداه المجدي 100 كيلومتر. ويستطيع "غيرميس" إطلاق صواريخه على ستة أهداف متفرقة.

وأظهرت التجارب أن نظام "غيرميس" يضمن تدمير أي دبابة من دبابات جيوش الدول الغربية بصاروخ واحد.