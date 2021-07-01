روسيا ترصد دخول سفينة عسكرية إيطالية إلى البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، عن دخول سفينة تابعة للقوات البحرية الإيطالية إلى البحر الأسود.

وأصدر مركز المراقبة العسكري الروسي في البحر الأسود بيانا رسميا جاء فيه: "قامت سفينة تابعة للقوات البحرية الإيطالية من نوع "فيرجينيو فازان URO"، صباح اليوم، بدخول مياه البحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال "الاستفزازية" قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.

وقالت روسيا إنها أسقطت قنابل في طريق المدمرة البريطانية أثناء مرورها بالقرب من شبه جزيرة القرم، فيما اعتبرت موسكو هذا الحادث توغلا في المياه الروسية واستفزازا موجها ضدها.

ومن جهتها زعمت بريطانيا، التي لا تعترف بتبعية القرم إلى روسيا، أن "ديفيندر"، أبحرت في المياه الأوكرانية وأن أي طلقات جرى إطلاقها كانت جزءا من تدريب مدفعي روسي تم الإعلان عنه مسبقا، نافية إسقاط قنابل.