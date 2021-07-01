اختتام مناورات جوية روسية تحاكي غواصة معادية في البحر الأسود

أعلنت القيادة الجوية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود، اليوم الخميس، عن إجرائها تدريبات تحاكي الكشف عن غواصة معادية.

وجاء في بيان القيادة الجوية الروسية لأسطول البحر الأسود: "أجرت طائرات مروحية من طراز "كا 27 إم" تدريبات تحاكي البحث عن غواصة للعدو في البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أنه تم استخدام الغواصة "كولبينو" كهدف عدائي وعملت المروحيات على تطبيق نظام تكتيكي للبحث بوساطة الرادار القادر على كشف المكون الصوتي واكتشاف وتصنيف وتحديد إحداثيات الأهداف المختلفة تحت الماء".

وأكد البيان أن "أطقم مروحيات الطيران البحري أكملت مهمة البحث بنجاح وعملت على نقل البيانات المتلقاة عن العدو تحت الماء إلى المجموعة التكتيكية للسفن المضادة للغواصات"، مضيفة أن التدريبات نجحت.