روسيا تبدأ إنتاج طائرات مسيرة مقاتلة للتصدير قريبا

وكشف مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" أن المصنع سيوجه جزءا من منتجاته للتصدير.

وقد بدأت روسيا ترتيبات دخول الطائرات المسيرة العسكرية المسماة بـ"أوريون" إلى سوق العالم للأسلحة.

وقال المصدر إن مصنع "كرونشتادت" في مدينة دوبنا يجب أن يبدأ إنتاج الطائرات الموجهة للتصدير في عام 2022.

ويجب أن يبدأ المصنع العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لينتج عشرات طائرات "أوريون" سنويا في المرحلة الأولى. وسيركز المصنع في بادئ الأمر على سد حاجة القوات المسلحة الروسية إلى الطائرات المسيرة، ثم يبدأ بتوجيه منتجاته للتصدير.

وأفاد مصدر آخر أن مجموعة "كرونشتادت" بدأت باستقدام العمال لمصنعها الجديد المقام على مساحة 45 ألف متر مربع في مدينة دوبنا والذي سيحتاج إلى 1500 عامل تقريبا.

وتحتوي طائرة "أوريون" على أسلحة قادرة على تدمير آليات العدو المدرعة وسياراته على الأرض. وتستطيع طائرة "أوريون" أن تحمل 200 كيلوغرام من الأسلحة. ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة 24 ساعة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 1150 كيلوغراما. وتبلغ سرعتها الملاحية 200 كيلومتر في الساعة. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 7 كيلومترات.

وقد بدأت مجموعة "كرونشتادت" بتزويد القوات المسلحة الروسية بالطائرات المسيرة من هذا الطراز. وأطلق عليها اسم "إينوخوديتس". وقد استخدم عدد منها خلال الحرب على الإرهاب في سوريا.