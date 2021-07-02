الصين تحول صحراءها إلى شبكة هائلة من صوامع الصواريخ الباليستية بسرعة مذهلة... صور

رصدت الأقمار الصناعية مشهدا مثيرا لشبكة وصفت بأنها "مترامية الأطراف" من أقماع أو صوامع للصواريخ "الباليستية" مدمجة في الأراضي على مساحات واسعة في صحراء الصين.

وأشارت المصادر إلى أن الصين تبني شبكة مترامية الأطراف لما يبدو أنها صوامع للصواريخ الباليستية عابرة للقارات في صحرائها الغربية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" تقرير نشرته تحت عنوان (الصين تبني شبكة مترامية الأطراف من صوامع الصواريخ)، عن محللين سياسيين تأكيدهم أن هذه المجموعة أو الشبكة الهائلة "قد تغير المعادلة العسكرية بالنسبة للمخططين العسكريين الأمريكيين في آسيا".

صواريخ تصل إلى أمريكا من أعماق الصحراء

ووثقت الأقمار الصناعية التابعة لشركة "Planet Labs Inc" حقلا محتملا للصواريخ الباليستية يتألف من 120 صومعة صواريخ يمكن أن "تحتوي على أسلحة قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة"، بحسب ادعاءات خبراء من مركز "جيمس مارتن" لدراسات عدم الانتشار.

وقارن باحثون صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها خلال الأشهر الأربعة الماضية بالصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع الماضي، ووجدوا موقعًا صاروخيًا يغطي شبكة من مئات الكيلومترات المربعة في مقاطعة "قانسو" الصينية.

China began construction of 100+ new silos for #ICBMs near Yumen, a possible signal of a major expansion of their nuclear capabilities. The actual number of new missiles could be smaller, because China has deployed decoy silos in the past.



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سرعة بناء أذهلت الخبراء

وقال خبير الأسلحة النووية والباحث جيفري لويس، الذي فحص الصور، مع الباحث ديكر إيفيليث، أول شخص اكتشف الصوامع، إن معظم أعمال بناء الصوامع التي لم تكتمل بعد من المحتمل أن تكون قد حدثت في الأشهر الستة الماضية، وتابع مؤكدا أنها "وتيرة بناء مذهلة" ومفاجئة ايضا.

China is building 100 new missile silos in the northwestern desert, according to satellite imagery, raising fears of an 'incredible' expansion of its nuclear capabilities.https://t.co/ZLz7s5en33 pic.twitter.com/i4NzbnvEob — Tango III's Military News (@IiiTango) July 1, 2021

وأضاف لويس: "هناك الكثير من الصوامع... إنه أكبر بكثير من أي شيء توقعنا رؤيته".

#China is building more than 100 new missile silos in its western desert. https://t.co/BEwICGKvy6 pic.twitter.com/siOKg5AkwP — Nitin Raj Menon (@nitinrajmenon) July 1, 2021

وتم الكشف عن الصواريخ قبل يوم واحد فقط من قول الزعيم الصيني، شي جين بينغ، في خطاب ألقاه في الذكرى المئوية للحزب الشيوعي أن صعود الصين هو "حتمية تاريخية" ولن تكون "مضايقة أو مقموعة أو خاضعة" بعد الآن من قبل الدول الأجنبية.

Can we please not blame this on America, just this once? There are no plans to expand our nuclear arsenal, but China is rapidly expanding its own. If action-reaction were so prevalent, China would be holding steady. Its not. https://t.co/dlEilioBRL — Matt Costlow (@Matt_Costlow) June 30, 2021

وأضاف الزعيم الصيني في تصريحات لم يتم ترجمتها، بحسب "سي إن إن" إلى الإنكليزية، أن "أي شخص يجرؤ على المحاولة (ضد الصين)، سيجد رأسه ملطخا بالدماء بسبب جدار ضخم من الفولاذ صنعه أكثر من 1.4 مليار صيني".