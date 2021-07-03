روسيا تجري تدريبات قتالية فوق البحر الأسود على خلفية "سي بريز"... فيديو

أجرى طيران أسطول البحر الأسود الروسي، إلى جانب طيران المنطقة العسكرية الجنوبية (يوفو)، رحلات تدريب قتالية فوق البحر الأسود، على خلفية مناورة "سي بريز" (نسيم البحر) السنوية التي تجريها أمريكا مع أكثر من 30 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقالت إدارة دعم المعلومات بأسطول البحر الأسود، في بيان لها: "بدأت مناورات "سي بريز" يوم الاثنين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وستستمر حتى 10 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يشارك فيها 5000 جندي و40 طائرة و32 سفينة من 32 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة وأعضاء الناتو". وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية ، فإن قوات أسطول البحر الأسود "تنفذ مجموعة من الإجراءات للسيطرة على تحركات السفن المشاركة في التدريبات".

أضاف البيان: "أكثر من عشر طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود، والمنطقة العسكرية الجنوبية "يوفو"، قاموا برحلات تدريبية فوق البحر الأسود، بمهام تدريبية تتضمن توجيه ضربات صاروخية وقنابل ضد سفن العدو الوهمي".

وأوضح البيان مقاتلات "سو-30 إس إم" متعددة الأغراض وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز "سو-24 إم" تم استخدامها من الطيران البحري لأسطول البحر الأسود، وتم استخدام قاذفات "سو-34" و"سو-27" من سرب مطقة "يوفو"... سبق ذلك قيام طاقم الطائرة البرمائية بي-12 من الطيران البحري باستطلاع أهداف مشروطة في البحر الأسود.

وتضيف الرسالة: "كجزء من الرحلات التدريبية، عمل الطيارون على تنفيذ مهام طيران بسيطة ومعقدة من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة، مع مراعاة التغلب على وسائل الدفاع الجوي لسفن العدو الوهمية".

لذلك، من أجل تدمير "العدو" في البحر، اتخذ الطيارون مقاربة للدورة القتالية في أزواج وفرادى، حيث مارسوا ضربات صاروخية وقنابل تقليدية ضد مواقع الأهداف.

ظل العدو

الحساب الرسمي لمناورات "سي بريز" على تويتر، نشر نقلا عن تغريدة أحد الصحفيين المرافقين للمدمرة الأمريكية "يو إس إس روز"، والتي تقول: لقد رافقتنا كظلنا عدة سفن حربية وطائرات روسية أثناء التواجد في المياه الدولية.

Wow, that is some GREAT video!!!! https://t.co/qiRhOn8KEj — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 2, 2021

وفي تغريدة أخرى تقول: لقد ظللنا العديد من السفن الحربية الروسية طوال الأيام الثلاثة.

Great to have you Nolan on one of the many ships supporting #ExerciseSeaBreeze! https://t.co/0XXtQQrY1g — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 2, 2021

يظهر في اللقطات السفينة الحربية الروسية "لادني" والطائرات الحربية وهي تمارس التدريبات.