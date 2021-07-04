جنود يطفئون الشموع بطلقات الرصاص... فيديو

تختلف تدريبات الجنود باختلاف مهامهم العسكرية سواء كانت في البر أو البحر أو الجو، لكن جميعهم يجب أن يكونوا قادرين على استخدام الأسلحة الخفيفة بكفاءة تمكنهم من إصابة أصغر الأهداف بدقة عالية.

وتعد تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة واحدة من أهم التدريبات العسكرية للجنود، الذين يتم انتقاء مجموعات خاصة منهم للتدريب على مهام القناصة.

ويجب أن يتحلى القناصون بأعلى درجات الدقة في إصابة الأهداف أيا كان حجمها أو مكانها، بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي يختلف استخدامها وفقا لموقع الهدف.

الصين المتنوعة: ما هو مدى قوة القناصة الصينيين؟ يقول لك رجال الشرطة المسلحين الصينيين إن اطلاق الرصاص لفتح غطاء الزجاجة وإطفاء الشمعة هما عمليتان فنيتان أساسيتان. لا ترمش، فلنشاهد، إن المعجزة ستتحقق! pic.twitter.com/7oAExwee1p — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 3, 2021

​

ويعتمد القناصون على بنادق قنص تتميز بسبطانة طويلة ويمكن تثبيتها أثناء الإطلاق من وضع يحقق أعلى قدر من الثبات أثناء التصويب على الهدف، لكن في بعض الأحيان يكون هناك حاجة للتوصيب على الأهداف القريبة باستخدام المسدسات.

ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، كفاءة مجموعة من القناصة الصينيين، الذين يقومون بالتصويب نحو نيران الشموع التي لا يتجاوز قطرها 2 ملم وإطفائها بطلقات 9 ملم، إضافة إلى التصويب على غطاء زجاجة لفصله عنها دون أن تسقط.

وتقول الشبكة إن هذه العملية تكشف دقة عالية لمستخدمي هذه الأسلحة القادرين على إصابة الأهداف بدقة عالية في وقت قياسي.