الدفاع المصرية توضح رسالة الجيش من "قادر 2021"... باطن الأرض أم ظاهرها

نشرت وزارة الدفاع المصرية، فيديو للمناورة "قادر 2021"، التي جرت أخيرا، عند افتتاح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للقاعدة البحرية الجديدة "3 يوليو".

وتعتبر المناورة "قادر 2021" الأكبر على الاتجاه الشمالي الغربي لمصر، وحسب الفيديو فإن رجال القوات المسحلة بعثوا من خلال المناورة رسالة للمصريين لطمأنتهم، وأنه "إذا لم نكن قادرين- أي الجيش- على ذلك، فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها".

وشملت المناورة 39 نشاطا تدريبيا بواسطة قوات الجيش المصري المختلفة، بعد صدور أوامر بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الشمالي الغربي.

وبدأت المناورة بإقلاع الطائرات من مختلف القواعد الجوية، وهي طائرات متعددة المهام.

وحملت الطائرات القوات الخاصة التي تنفذ مهام خاصة، بالتزامن مع اقتحام من قبل السفن المصرية ضد السفن المعادية.

وشاركت في المناورة طائرات "الرافال" المصرية التي حصلت عليها مصر من فرنسا.

وكانت مصر قد افتتحت القاعدة البحرية "3 يوليو"، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وآخرين.