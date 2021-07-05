مجلة: الولايات المتحدة تخشى الغواصة الروسية العملاقة "بيلغورود"

بدأ اختبار الغواصة بعد يومين من حادث المدمرة البريطانية إتش إم إس ديفيندر في البحر الأسود. الخبراء على يقين من أن هذين الحدثين مترابطان.

وقال محللون إن "اختبار بيلغورود كان إشارة أرسلتها روسيا في وقت يشهد أقصى درجات التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والكتلة الغربية."

"بيلغورود" تخيف الولايات المتحدة بقوتها وبسبب نقص المعلومات حول الغواصة المبتكرة في المجال العام، عدم وجود صور لها عمليًا على الإنترنت. ستكون الغواصة قادرة على الالتحام بالغواصات الصغيرة الأخرى وتحمل ست غواصات مسيرة نووية من طراز "بوسيدون" على متنها دفعة واحدة. يتابع الغرب عن كثب المشروع الروسي.