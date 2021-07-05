في اليوم السابق، أجرى الطيران الروسي رحلات تدريب قتالية فوق البحر الأسود. مارست الطائرات مهمة توجيه ضربات صاروخية وقنابل لسفن العدو افتراضي.

وصفت مقالة "ديلي إكسبريس" هذا التدريب بأنه "الاستعداد للحرب"، في الوقت نفسه، تشارك القوات الجوية الملكية لبريطانيا العظمى في مناورات Sea Breeze الواسعة النطاق في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، جنبًا إلى جنب مع شركاء في حلف شمال الأطلسي. واتهم معلقون للصحيفة البريطانية وسائل الإعلام والحكومة بمعايير مزدوجة.

وكتب أحد مستخدمي الموقع Truebrit: "كل الدول لديها برامج لتدريب قواتها، وهم يفعلون ذلك طوال الوقت. إن افتراض أن روسيا كانت تستعد للحرب فقط لأننا أبحرنا عبر البحر الأسود هو أمر ساذج وغبي".

واتفق ران ذا مان على ذلك، بقوله: "إن وسائل الإعلام تتعارض بشدة مع روسيا وبوتين".

وأضاف معلق تحت الاسم المستعار WilliamTaylor5: "لماذا لا تجري القوات الجوية البريطانية مناورات؟".

بدأ مستخدمون آخرون في انتقاد الحكومة البريطانية.

أشار يتي بسخرية: "بريطانيا آمنة. لست متأكدًا من أن روسيا تريد غزونا لدفع جميع تكاليف الرعاية الاجتماعية المرتبطة برعاية ملايين المهاجرين".

وعبّر المستخدم Citizen51 عن رأي مماثل: "إذا لم تتمكن من إيقاف أسطول القوارب المطاطية، فكيف ستوقف الروس. <...> لا أعتقد أن الجيش الروسي سيستولي على بلدنا. من أجل ماذا؟ النفط، ليس لدينا ذلك. المواد الخام، ليس لدينا".

لخص المعلق داكسثيدوغ: "روسيا تريد فقط أن تُترك وشأنها. لكن إذا أردت أن تحاول سحب الدب من الذيل، فانتظر العواقب".