مجلة تقيم القاذفات الروسية...قديمة لكنها خطيرة

تم تطوير كل منها في الاتحاد السوفيتي، لكن هذه الطائرات لا تزال خصومًا مرعبة حتى يومنا هذا بفضل التحديث والأسلحة الحديثة.

تفتح القاذفة الثقيلة البعيدة المدى تو-95 القائمة. تم تطويرها في الخمسينيات من القرن الماضي. محركاتها قوية للغاية ولكنها عالية الصوت. لا يمكن تصنيف هذه الطائرة على أنها غير مرئية، لكن لها ميزة أخرى هي قادرة على حمل حمولة ضخمة. أدى التحديث إلى إطالة عمر الطائرة حتى عام 2040.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy تو-95

التالية هي حاملة صواريخ تو-22إم الأسرع من الصوت. تستخدم هذه الطائرة تصميم جناح اكتساح متغير يوفر إمكانية تحكم جيدة حتى عند السرعات العالية جدًا. تحمل الطائرة حمولة ثقيلة ويمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 1.88 ماخ. في الذيل، لديها مدفع مزدوج السبطانة 23 ملم مع جهاز تحكم عن بعد.

© Sputnik . Maxim Bogodvid تو-22إم

وتصف المجلة الأمريكية حاملة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت، والمعروفة أيضًا باسم "البجعة البيضاء"، بأنها وحش حقيقي، وحققت العديد من الأرقام القياسية العالمية. هذه هي أثقل قاذفة. قادرة على حمل ما يصل إلى 40 طنًا من الحمولة على متنها. إنها قادرة على استخدام صواريخ كروز عالية الدقة برؤوس حربية نووية. يمكن أن تصل السرعة إلى2.2 ماخ.

© AP Photo / Misha Japaridze قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008

يخلص كاتب المقال إلى أن العديد من قاذفات الصواريخ الروسية هي تقنية قديمة، تم تطويرها في زمن الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، لا تزال هذه الطائرات عدو خطير للغاية.