مجلة تقيم القاذفات الروسية...قديمة لكنها خطيرة

تم تطوير كل منها في الاتحاد السوفيتي، لكن هذه الطائرات لا تزال خصومًا مرعبة حتى يومنا هذا بفضل التحديث والأسلحة الحديثة.
تفتح القاذفة الثقيلة البعيدة المدى تو-95 القائمة. تم تطويرها في الخمسينيات من القرن الماضي. محركاتها قوية للغاية ولكنها عالية الصوت. لا يمكن تصنيف هذه الطائرة على أنها غير مرئية، لكن لها ميزة أخرى هي قادرة على حمل حمولة ضخمة. أدى التحديث إلى إطالة عمر الطائرة حتى عام 2040.
التالية هي حاملة صواريخ تو-22إم الأسرع من الصوت. تستخدم هذه الطائرة تصميم جناح اكتساح متغير يوفر إمكانية تحكم جيدة حتى عند السرعات العالية جدًا. تحمل الطائرة حمولة ثقيلة ويمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 1.88 ماخ. في الذيل، لديها مدفع مزدوج السبطانة 23 ملم مع جهاز تحكم عن بعد.
وتصف المجلة الأمريكية حاملة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت، والمعروفة أيضًا باسم "البجعة البيضاء"، بأنها وحش حقيقي، وحققت العديد من الأرقام القياسية العالمية. هذه هي أثقل قاذفة. قادرة على حمل ما يصل إلى 40 طنًا من الحمولة على متنها. إنها قادرة على استخدام صواريخ كروز عالية الدقة برؤوس حربية نووية. يمكن أن تصل السرعة إلى2.2 ماخ.
يخلص كاتب المقال إلى أن العديد من قاذفات الصواريخ الروسية هي تقنية قديمة، تم تطويرها في زمن الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، لا تزال هذه الطائرات عدو خطير للغاية.
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