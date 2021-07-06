بريطانيا تعيد النظر بمدرعتها الجديدة بعد فقدان 21 جنديا لسمعهم

بدأت وزارة الدفاع البريطانية مشاورات عاجلة حول مستقبل "Ajax BMP" بعد تلقي نتائج الاختبارات الأولى للمركبة المدرعة الجديدة.

حيث فقد 21 جنديا سمعهم وسيتعين على 83 جنديا آخرين إجراء فحص سنوي.

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأنه في حال العثور على علاقة بين عمل المدرعة وإصابة الجنود، فإن الحكومة ستبحث عن بديل لها.

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة البريطانية تعتقد بأنه تم إخفاء المشاكل الحقيقية للمدرعة، ومن المقرر أن يقدم الوزير المختص بالمشتريات لوزارة الدفاع، جيريمي كوين، تقريرا عن الحادثة إلى مجلس النواب في أغسطس/ آب المقبل.

يذكر أنه، في عام 2014، طلبت بريطانيا من شركة General Dynamics الأمريكية تزويدها بجيل جديد من هذه المدرعة مع تاريخ تسليم ينتهي في عام 2024.

وبلغت قيمة الصفقة 5,5 مليار جنيه إسترليني، وحصل الجيش البريطاني على 14 آلية، وخلال تجاربها أفادت الطواقم التي عملت عليها بتعرضهم لمشاكل صحية كفقدان السمع والصداع والغثيان وتورم المفاصل بسبب ارتفاع مستويات الضوضاء والاهتزاز.