بريطانيا تعيد النظر بمدرعتها الجديدة بعد فقدان 21 جنديا لسمعهم

حيث فقد 21 جنديا سمعهم وسيتعين على 83 جنديا آخرين إجراء فحص سنوي.
ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأنه في حال العثور على علاقة بين عمل المدرعة وإصابة الجنود، فإن الحكومة ستبحث عن بديل لها.
Defence minister 'concerned' no one knows why army tanks are so noisy https://t.co/4tVxESjeil via @MailOnline m- @EURONGREYJOY007 @Vivekvarya25— Sumesh ..சுமேஷ் .. सुमेश (@iamsumeshk) June 8, 2021
وبحسب الصحيفة فإن الحكومة البريطانية تعتقد بأنه تم إخفاء المشاكل الحقيقية للمدرعة، ومن المقرر أن يقدم الوزير المختص بالمشتريات لوزارة الدفاع، جيريمي كوين، تقريرا عن الحادثة إلى مجلس النواب في أغسطس/ آب المقبل.
يذكر أنه، في عام 2014، طلبت بريطانيا من شركة General Dynamics الأمريكية تزويدها بجيل جديد من هذه المدرعة مع تاريخ تسليم ينتهي في عام 2024.
وبلغت قيمة الصفقة 5,5 مليار جنيه إسترليني، وحصل الجيش البريطاني على 14 آلية، وخلال تجاربها أفادت الطواقم التي عملت عليها بتعرضهم لمشاكل صحية كفقدان السمع والصداع والغثيان وتورم المفاصل بسبب ارتفاع مستويات الضوضاء والاهتزاز.
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