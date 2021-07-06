روسيا تنتج طائرة نقل جديدة للقوات المسلحة

تتطلع روسيا إلى إنتاج نحو 200 طائرة جديدة من طراز "إيل- 112في"، حسب نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف.

وطائرة "إيل- 112في" طائرة عسكرية مخصصة لأغراض النقل. وبدأ مصنع الطائرات في مدينة فورونيج العمل في مشروع "إيل- 112في" قبل ثلاثة أعوام بناء على طلب وزارة الدفاع الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، في حديثه للصحفيين عقب اجتماعه مع العاملين في المصنع، إنه بالإضافة إلى وزارة الدفاع يمكن أن تطلب وزارة الداخلية وجهاز الأمن ووزارة الطوارئ والدفاع المدني أيضا طائرات "إيل- 112في". وسيتم توقيع العقود بعد أن تؤكد الرحلات الجوية التجريبية مطابقة الطائرة الجديدة للمواصفات المحددة.

وأنجزت الطائرة الجديدة رحلتها التجريبية الأولى في 30 مارس/آذار 2019. ودامت الرحلة حوالي الساعة الواحدة.

ويجب أن تبدأ روسيا تصنيع طائرات "إيل- 112في" في عام 2023، عندما يبدأ العمل على تصنيع المحركات لها.

ويمكن أن تُقبل روسيا على إنتاج طائرت "إيل- 112في" للتصدير أيضا. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى وجود طلب كبير جدا على نوع الطائرات هذا في العالم.