ما هو سلاح "ريب" الذي يستخدمه الجيش المصري

سلاح "ريب" هو نوع من العتاد العسكري الذي يمكّن مستخدميه من تنفيذ مهام عسكرية خاطفة على شواطئ العدو وفي أعالي البحار انطلاقا من الطائرات أو السفن الحربية. اعرف اكثر عن سلاح الـ"ريب".

أعلنت القوات البحرية المصرية انضمام 47 وحدة بحرية جديدة، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، من بينها 28 "ريب" قتالي للقوات الخاصة، وقال قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، إن تلك الوحدات تمثل إضافة قوية الى الأسطول المصري في الكم والنوع.

ما هو سلاح "ريب" القتالي؟

هو قارب صلب قابل للنفخ "ريجيد إنفلاتابل بوت"، ويعرف اختصارا باسم "ريب"، يستخدمه أفراد القوات الخاصة في مهام تتطلب استخدام وحدات بحرية خفيفة سريعة الحركة تمكنهم من مباغتة العدو وتدمير قواته والإخلاء في وقت قياسي.

© AFP 2021 / RAWAD MADANAT قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية

تم تصميم هذا النوع من القوارب من مواد قابلة للطفو، مع هيكل معدني من الألمونيوم، يمكنها من العمل في أعالي البحار وفي رياح تصل سرعتها إلى 45 عقدة.

ويتكون طاقم قوارب "ريب"، التي يصل طولها إلى 11 مترا، من 3 أفراد، إضافة إلى أفراد القوات الخاصة، المكلفين بأداء المهام الحربية، التي تشمل عمليات الانتشار السريع، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ.

وتعد القوات البحرية التابعة للجيش الأمريكي من أكثر القوات البحرية استخداما لهذا النوع من القوارب القتالية التي تحمل اسم "ريب"، على مستوى العالم.

المواصفات الفنية لقوارب "ريب" القتالية

هي قوارب قتالية من طرازات مختلفة أكثرها انتشارا طوله 11 مترا مصممة للقوات الخاصة، وتستخدم نظام دفع ثنائي يعمل بالديزل.

عرض قوارب "ريب" نسخة الـ 11 مترا، عند منتصفه 3.2 مترا، وعمق الغاطس 90 سنتيمترا فقط، وتصل سرعته لأكثر من 40 عقدة أو 64 كيلو مترا في الساعة، بينما يصل مداه لـ 200 ميل بحري أو 370 كلم، بحسب تقرير عن قوارب "ريب" القتالية، نشره موقع "نيفي ميل" الأمريكي.

ما هو تسليح قوارب "ريب" القتالية؟

يمكن للقارب الواحد أن يحمل عددا من أفراد القوات الخاصة بأسلحتهم، إضافة إلى التسليح الخاص به، ويضم:

مدفع رشاش طراز "إم 60" يستخدم طلقات من عيار 7.62 ملم.

قاذف قنابل طراز "إم كيه 19" يستخدم قنابل قطر 40 ملم.

مدفع رشاش عيار 50 "إم 2" يستخدم طلقات 12.7 ملم.

أنواع قوارب "ريب" القتالية

يوجد العديد من طرازات قوارب "ريب" يختلف طولها من نوع إلى آخر وتتراوح بين 3.9 مترا إلى 12.5 مترا.

© AFP 2021 أفراد القوات الخاصة الأمريكية السيل على متن قارب ريب أثناء تدريبات عسكرية

ورغم وجود عدة طرازات، إلا أن وحدات القوات الخاصة الأمريكية "سيل" تستخدم قوارب طولها 11 مترا، التي يصل عمق الغاطس الخاص بها إلى 99 سنتيمترا، بحسب تقرير لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

ما الذي يميز قوارب "ريب" عن غيرها؟

تتميز قوارب "ريب" القتالية بقدرتها على نقل مجموعات القوات الخاصة البحرية إلى سواحل العدو بسرعة كبيرة، أيا كانت الظروف الجوية، لأنها تتمتع بالثبات العالي، إضافة إلى خفة وزنها وقدرتها على الوصول إلى مسافات قريبة جدا من الشاطئ بفضل الغاطس الصغير.

كم عدد الطاقم وأفراد القوات الخاصة؟

يتكون طاقم القارب، الذي يبلغ طوله 11 مترا، من 3 أفراد هم قائد القارب، واثنين من أفراد إطلاق النار، الذي يستخدمون الأسلحة المثبتة على متنه عند الحاجة.

© AFP 2021 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD قوات خاصة فرنسية على متن إحدى نسخ قوارب ريب القتالية

ويضاف إلى ذلك، يمكن للقارب أن يحمل نحو 10 أفراد من القوات الخاصة، لتنفيذ مهمة عسكرية في عرض البحر أو على شواطئ العدو، أو حتى في عمليات الإنقاذ البحري.

لكن هذه الأعداد تختلف في النسخ الأخرى، من قوارب "ريب"، وفقا لطبيعة المهام العسكرية المطلوب تنفيذها.

ما هي المواد المستخدمة في صناعة قوارب "ريب" القتالية؟

يعتمد تصميم قوارب "ريب" القتالية على استخدام مجموعة من المواد، التي تضم الصلب والخشب، والألمونيوم، وهي تشكل هيكل القارب.

ويتم تغطية الهيكل بواسطة البلاستك المقوى أو "الألياف الزجاجية" لزيادة متانة القارب وقدرته على التحمل، ويتم تدعيمه بجدار علوي لزيادة الكفاءة العملياتية.

أكبر قوة عسكرية تستخدم قوارب "ريب" القتالية

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 50 ألف جندي ضمن أفراع القوات الخاصة المختلفة، وجميعهم يستخدمون قوارب "ريب" القتالية بمقاسات مختلفة، أبرزها القارب الذي يصل طوله إلى 11 مترا.

#USNavy photos of the day: Sailors direct the landing of a CH-53 aboard #USSNewOrleans, a #Marine provided security during a beach recon exercise, Sailors lower rigid-hull inflatable boat from the #USSGermantown, and Sailors moor the #USSIndiana to the pier. pic.twitter.com/wqBA8IrZvV — U.S. Navy (@USNavy) September 11, 2020

وتعتمد عليه بصورة أساسية في الوصول إلى سواحل العدو والتسلل إلى المناطق البرية لتنفيذ مهام الاستطلاع قبل الهجوم بواسطة القوات التقليدية.

كيف يتم نقل قوارب "ريب" القتالية؟

يمكن إبرار تلك القوارب من طائرات النقل العسكري مثل "سي 130" كما في حالة القوات الأمريكية، كما يمكن إنزاله من السفن الحربية، أو ينطلق من قواعده الأساسية إذا كانت المهام المكلف بها تقع في نطاق عمله.

دور قوارب "ريب" القتالية في مكافحة القرصنة

تعد عمليات مكافحة القرصنة من المهام الأساسية التي يمكن لقوارب "ريب" المشاركة فيها بفضل المرونة العالية والقدرة الكبيرة على التحمل والسرعة وخفة الوزن.

Sailors operate a rigid-hull inflatable boat in the Gulf of Aden. Today's Frontline Photos: https://t.co/wNnpaakfm4 pic.twitter.com/uzQGdoECEg — Navy Times (@NavyTimes) May 4, 2016

ويوجد 7 طرازات من قوارب "ريب" المخصصة لمكافحة القرصنة، وفقا لموقع "أسيس بوتس" الأمريكي.

وتختلف تلك الطرازات في طولها وفقا لطبيعة المهام وعدد أفراد القوة التي يمكن استخدامها على متن القارب.

وأصغرها طوله 4.1 مترا، يليه 5.1 مترا، ثم 5.5 مترا، والرابع طوله 6.5 مترا.

أما القارب الخامس فيصل طوله إلى 8 أمتار، يليه قارب طوله 9.5 مترا، ثم قارب طوله 12 مترا.

وتقول شركة "ريب كرافت" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من القوارب، إن أكبر نسخة من قوارب "ريب" هي القارب الـ 12.5 مترا، المجهز لعدد كبير من الأفراد.

لماذا يتم تصميم قوارب "ريب" ريبوتية؟

رغم كل ما تتميز به قوارب "ريب" القتالية، إلا أن وجود البشر على متنها يجعل مهامها محدودة، وهو ما دفع بعض الشركات العالمية مثل "بي إيه إي" لتطوير نظام ملاحة آلي يتم تثبيته على تلك القوارب للقيام بمهام طويلة الأمد في أعالي البحار.

© AFP 2021 / JOHN F. WILLIAMS نسخة روبوتية من قوارب ريب القتالية طول 7 أمتار يستخدمها الجيش الأمريكي

ويعد قارب "ريب" طراز "بي 950" أحد نماذج القوارب القتالية، ذاتية القيادة، بحسب تقرير لموقع الشركة البريطانية "بي إيه إي"، الذي أشار إلى أن التصميم الجديد يمكن القوات البحرية من استخدام قوارب "ريب" بمستويات أكثر سرعة وأمانا، وأكثر قدرة على الوصول إلى مناطق غير مأهولة.

كما يعتمد دور تلك القوارب، على توفير وعي عمليات على أعلى مستوى للقوات المحاربة، بفضل قدرتها على العمل في نطاق واسع في أعالي البحار دون التقيد بعامل الوقت.

كما يمكن استخدام قوارب "ريب" الروبوتية في مكافحة القرصنة وتنفيذ عمليات الهجوم البحري على عدو وسط البحر دون تدخل البشر، اعتمادا على ما تحمله تلك القوارب من تسليح متنوع.

ما هو المورد الحالي لقوارب "ريب" القتالية للجيش الأمريكي؟

في عام 2019 تعاقدت البحرية الأمريكية مع شركة "ريب كرافت" لتوريد قوارب "ريب" طولها 11 مترا، لمدة 5 سنوات، في حين كانت تمدها بقوارب طولها 7 أمتار منذ عام 2014، بحسب موقع "بوت إنج إندستري" الأمريكي.

تاريخ صناعة قوارب "ريب"القتالية

في عام 1971، أنتجت شركة "زودياك ميلبرو" الفرنسية أول قارب "ريب" للأغراض التجارية.

وأصبحت الشركة تنتج قوارب "ريب" القتالية، بفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال.

وتنتج الشركات أنواع مختلفة من قوارب "ريب" منها المصمم بمهام القوات الخاصة، وأخرى لخفر السواحل، إضافة إلى أنواع خاصة بقوات الشرطة، ونوع آخر مخصص لمهام البحث والإنقاذ.

وتقول الشركة الرائدة في هذا المجال إن لها نحو 20 ألف قارب "ريب" قتالي يتم استخدامها يوميا من قبل نحو 80 جيشا حول العالم.

قاعدة 3 يوليو البحرية

وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قاعدة 3 يوليو البحرية، على الساحل الشمالي الغربي بالبحر المتوسط.

© AFP 2021 / - قاعدة 3 يوليو البحرية التابعة للأسطول الحربي المصري أثناء افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها يرافقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وخلال كلمة قائد القوات البحرية المصرية، تم الإعلان عن انضمام 47 وحدة بحرية بينها قوارب "ريب"، التي وصل عدد وحداتها المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية إلى 28 وحدة بحرية.