تسجيل
17:08 GMT07 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر التابع للأسطول الحربي المصري

    ما هو سلاح "ريب" الذي يستخدمه الجيش المصري

    © AFP 2021 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049489191_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_f0d7d2702e4a629183246a6fbc3cab11.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202107071049489271-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/

    سلاح "ريب" هو نوع من العتاد العسكري الذي يمكّن مستخدميه من تنفيذ مهام عسكرية خاطفة على شواطئ العدو وفي أعالي البحار انطلاقا من الطائرات أو السفن الحربية. اعرف اكثر عن سلاح الـ"ريب".

    أعلنت القوات البحرية المصرية انضمام 47 وحدة بحرية جديدة، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، من بينها 28 "ريب" قتالي للقوات الخاصة، وقال قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، إن تلك الوحدات تمثل إضافة قوية الى الأسطول المصري في الكم والنوع.

    ما هو سلاح "ريب" القتالي؟

    هو قارب صلب قابل للنفخ "ريجيد إنفلاتابل بوت"، ويعرف اختصارا باسم "ريب"، يستخدمه أفراد القوات الخاصة في مهام تتطلب استخدام وحدات بحرية خفيفة سريعة الحركة تمكنهم من مباغتة العدو وتدمير قواته والإخلاء في وقت قياسي.

    قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
    © AFP 2021 / RAWAD MADANAT
    قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية

    تم تصميم هذا النوع من القوارب من مواد قابلة للطفو، مع هيكل معدني من الألمونيوم، يمكنها من العمل في أعالي البحار وفي رياح تصل سرعتها إلى 45 عقدة.

    ويتكون طاقم قوارب "ريب"، التي يصل طولها إلى 11 مترا، من 3 أفراد، إضافة إلى أفراد القوات الخاصة، المكلفين بأداء المهام الحربية، التي تشمل عمليات الانتشار السريع، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ.

    وتعد القوات البحرية التابعة للجيش الأمريكي من أكثر القوات البحرية استخداما لهذا النوع من القوارب القتالية التي تحمل اسم "ريب"، على مستوى العالم.

    المواصفات الفنية لقوارب "ريب" القتالية

    هي قوارب قتالية من طرازات مختلفة أكثرها انتشارا طوله 11 مترا مصممة للقوات الخاصة، وتستخدم نظام دفع ثنائي يعمل بالديزل.

    عرض قوارب "ريب" نسخة الـ 11 مترا، عند منتصفه 3.2 مترا، وعمق الغاطس 90 سنتيمترا فقط، وتصل سرعته لأكثر من 40 عقدة أو 64 كيلو مترا في الساعة، بينما يصل مداه لـ 200 ميل بحري أو 370 كلم، بحسب تقرير عن قوارب "ريب" القتالية، نشره موقع "نيفي ميل" الأمريكي.

    ما هو تسليح قوارب "ريب" القتالية؟

    يمكن للقارب الواحد أن يحمل عددا من أفراد القوات الخاصة بأسلحتهم، إضافة إلى التسليح الخاص به، ويضم:

    • مدفع رشاش طراز "إم 60" يستخدم طلقات من عيار 7.62 ملم.
    • قاذف قنابل طراز "إم كيه 19" يستخدم قنابل قطر 40 ملم.
    • مدفع رشاش عيار 50 "إم 2" يستخدم طلقات 12.7 ملم.

    أنواع قوارب "ريب" القتالية

    يوجد العديد من طرازات قوارب "ريب" يختلف طولها من نوع إلى آخر وتتراوح بين 3.9 مترا إلى 12.5 مترا.

    أفراد القوات الخاصة الأمريكية السيل على متن قارب ريب أثناء تدريبات عسكرية
    © AFP 2021
    أفراد القوات الخاصة الأمريكية السيل على متن قارب ريب أثناء تدريبات عسكرية

    ورغم وجود عدة طرازات، إلا أن وحدات القوات الخاصة الأمريكية "سيل" تستخدم قوارب طولها 11 مترا، التي يصل عمق الغاطس الخاص بها إلى 99 سنتيمترا، بحسب تقرير لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

    ما الذي يميز قوارب "ريب" عن غيرها؟

    تتميز قوارب "ريب" القتالية بقدرتها على نقل مجموعات القوات الخاصة البحرية إلى سواحل العدو بسرعة كبيرة، أيا كانت الظروف الجوية، لأنها تتمتع بالثبات العالي، إضافة إلى خفة وزنها وقدرتها على الوصول إلى مسافات قريبة جدا من الشاطئ بفضل الغاطس الصغير.

    كم عدد الطاقم وأفراد القوات الخاصة؟

    يتكون طاقم القارب، الذي يبلغ طوله 11 مترا، من 3 أفراد هم قائد القارب، واثنين من أفراد إطلاق النار، الذي يستخدمون الأسلحة المثبتة على متنه عند الحاجة.

    قوات خاصة فرنسية على متن إحدى نسخ قوارب ريب القتالية
    © AFP 2021 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD
    قوات خاصة فرنسية على متن إحدى نسخ قوارب ريب القتالية

    ويضاف إلى ذلك، يمكن للقارب أن يحمل نحو 10 أفراد من القوات الخاصة، لتنفيذ مهمة عسكرية في عرض البحر أو على شواطئ العدو، أو حتى في عمليات الإنقاذ البحري.

    لكن هذه الأعداد تختلف في النسخ الأخرى، من قوارب "ريب"، وفقا لطبيعة المهام العسكرية المطلوب تنفيذها.

    ما هي المواد المستخدمة في صناعة قوارب "ريب" القتالية؟

    يعتمد تصميم قوارب "ريب" القتالية على استخدام مجموعة من المواد، التي تضم الصلب والخشب، والألمونيوم، وهي تشكل هيكل القارب.

    ويتم تغطية الهيكل بواسطة البلاستك المقوى أو "الألياف الزجاجية" لزيادة متانة القارب وقدرته على التحمل، ويتم تدعيمه بجدار علوي لزيادة الكفاءة العملياتية.

    أكبر قوة عسكرية تستخدم قوارب "ريب" القتالية

    تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 50 ألف جندي ضمن أفراع القوات الخاصة المختلفة، وجميعهم يستخدمون قوارب "ريب" القتالية بمقاسات مختلفة، أبرزها القارب الذي يصل طوله إلى 11 مترا.

    وتعتمد عليه بصورة أساسية في الوصول إلى سواحل العدو والتسلل إلى المناطق البرية لتنفيذ مهام الاستطلاع قبل الهجوم بواسطة القوات التقليدية.

    كيف يتم نقل قوارب "ريب" القتالية؟

    يمكن إبرار تلك القوارب من طائرات النقل العسكري مثل "سي 130" كما في حالة القوات الأمريكية، كما يمكن إنزاله من السفن الحربية، أو ينطلق من قواعده الأساسية إذا كانت المهام المكلف بها تقع في نطاق عمله.

    دور قوارب "ريب" القتالية في مكافحة القرصنة

    تعد عمليات مكافحة القرصنة من المهام الأساسية التي يمكن لقوارب "ريب" المشاركة فيها بفضل المرونة العالية والقدرة الكبيرة على التحمل والسرعة وخفة الوزن.

    ويوجد 7 طرازات من قوارب "ريب" المخصصة لمكافحة القرصنة، وفقا لموقع "أسيس بوتس" الأمريكي.

    • وتختلف تلك الطرازات في طولها وفقا لطبيعة المهام وعدد أفراد القوة التي يمكن استخدامها على متن القارب.

    وأصغرها طوله 4.1 مترا، يليه 5.1 مترا، ثم 5.5 مترا، والرابع طوله 6.5 مترا.

    أما القارب الخامس فيصل طوله إلى 8 أمتار، يليه قارب طوله 9.5 مترا، ثم قارب طوله 12 مترا.

    وتقول شركة "ريب كرافت" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من القوارب، إن أكبر نسخة من قوارب "ريب" هي القارب الـ 12.5 مترا، المجهز لعدد كبير من الأفراد.

    لماذا يتم تصميم قوارب "ريب" ريبوتية؟

    رغم كل ما تتميز به قوارب "ريب" القتالية، إلا أن وجود البشر على متنها يجعل مهامها محدودة، وهو ما دفع بعض الشركات العالمية مثل "بي إيه إي" لتطوير نظام ملاحة آلي يتم تثبيته على تلك القوارب للقيام بمهام طويلة الأمد في أعالي البحار.

    نسخة روبوتية من قوارب ريب القتالية طول 7 أمتار يستخدمها الجيش الأمريكي
    © AFP 2021 / JOHN F. WILLIAMS
    نسخة روبوتية من قوارب ريب القتالية طول 7 أمتار يستخدمها الجيش الأمريكي

    ويعد قارب "ريب" طراز "بي 950" أحد نماذج القوارب القتالية، ذاتية القيادة، بحسب تقرير لموقع الشركة البريطانية "بي إيه إي"، الذي أشار إلى أن التصميم الجديد يمكن القوات البحرية من استخدام قوارب "ريب" بمستويات أكثر سرعة وأمانا، وأكثر قدرة على الوصول إلى مناطق غير مأهولة.

    كما يعتمد دور تلك القوارب، على توفير وعي عمليات على أعلى مستوى للقوات المحاربة، بفضل قدرتها على العمل في نطاق واسع في أعالي البحار دون التقيد بعامل الوقت.

    كما يمكن استخدام قوارب "ريب" الروبوتية في مكافحة القرصنة وتنفيذ عمليات الهجوم البحري على عدو وسط البحر دون تدخل البشر، اعتمادا على ما تحمله تلك القوارب من تسليح متنوع.

    ما هو المورد الحالي لقوارب "ريب" القتالية للجيش الأمريكي؟

    في عام 2019 تعاقدت البحرية الأمريكية مع شركة "ريب كرافت" لتوريد قوارب "ريب" طولها 11 مترا، لمدة 5 سنوات، في حين كانت تمدها بقوارب طولها 7 أمتار منذ عام 2014، بحسب موقع "بوت إنج إندستري" الأمريكي.

    تاريخ صناعة قوارب "ريب"القتالية

    في عام 1971، أنتجت شركة "زودياك ميلبرو" الفرنسية أول قارب "ريب" للأغراض التجارية.

    وأصبحت الشركة تنتج قوارب "ريب" القتالية، بفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال.

    وتنتج الشركات أنواع مختلفة من قوارب "ريب" منها المصمم بمهام القوات الخاصة، وأخرى لخفر السواحل، إضافة إلى أنواع خاصة بقوات الشرطة، ونوع آخر مخصص لمهام البحث والإنقاذ.

    وتقول الشركة الرائدة في هذا المجال إن لها نحو 20 ألف قارب "ريب" قتالي يتم استخدامها يوميا من قبل نحو 80 جيشا حول العالم.

    قاعدة 3 يوليو البحرية

    وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قاعدة 3 يوليو البحرية، على الساحل الشمالي الغربي بالبحر المتوسط.

    قاعدة 3 يوليو البحرية التابعة للأسطول الحربي المصري
    © AFP 2021 / -
    قاعدة 3 يوليو البحرية التابعة للأسطول الحربي المصري أثناء افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها يرافقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

    وخلال كلمة قائد القوات البحرية المصرية، تم الإعلان عن انضمام 47 وحدة بحرية بينها قوارب "ريب"، التي وصل عدد وحداتها المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية إلى 28 وحدة بحرية.

    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021

    انظر أيضا:

    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    يمتلك 5 آلاف دبابة و"أسطول ضارب"... موقع أمريكي يرصد قوة الجيش المصري
    أخطر الغواصات الهجومية وأحدث أسلحة الأسطول المصري… معلومات عن الغواصة "إس - 44"
    قائد القوات البحرية المصرية يستقبل قائد الأسطول الخامس الأمريكى
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفنان الفلسطيني محمد الشنبري في
    تلفازعلى حافة زجاجة... فلسطيني يدهش جمهوره بفن التوازن
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليه بالفشل
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك