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    جورج دبليو بوش في حرب العراق

    ما هو حجم الوجود العسكري الأمريكي في قطر؟

    © AFP 2021 / LUKE FRAZZA
    رصد عسكري
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    يرجع تاريخ الوجود العسكري الأمريكي في قطر إلى تسعينيات القرن الماضي، وتتمركز تلك القوات في قاعدة "العديد" الجوية ومعسكر السيلية، الذي ذكرت تقارير إخبارية أن جيش الولايات المتحدة قرر إغلاقه ونقل قواته إلى الأردن.

    أفاد موقع "ستار آند ستريبس" الأمريكي، بأن جيش الولايات المتحدة الأمريكية، قرر إغلاق معسكر السيلية الرئيسي والجنوبي ونقطة فالكون الخاصة بإمدادات الذخيرة، ونقلها إلى الأردن.

    نذكر أن قطر تستضيف نحو 10 آلاف جندي أمريكي غالبيتهم في قاعدة العديد الجوية، بينما يوجد بها قاعدة عسكرية أخرى هي معسكر السيلية، وبعض المنشآت التابعة، وذلك قبل قرار إغلاق بعضها.

    قاعدة العديد

    • تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
    • يوجد بها مقر قيادة العمليات الجوية المشتركة ومقر قيادة القوات الخاصة.
    • وفي عام 2009، أصبحت مقرا ميدانيا للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، التي يمتد نطاق عملها من آسيا الوسطى حتى القرن الأفريقي.
    • بدأ إنشاء قاعدة العديد عام 1996 بتكلفة مليار دولار أمريكي، ووصل إجمالي تمويلها منذ ذلك الحين إلى 4 مليارات دولار.
    • تقوم قطر بتوسعتها في الوقت الحالي بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار.
    • استوعبت قاعدة العديد العتاد العسكري الأمريكي الذي تم نقله من قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية عقب غزو العراق.
    • تم تجهيز قاعدة العديد الجوية بـ 2 ممر للطائرات طول كل منهما 3600 مترا، وهو ما يجعلها صالحة لهبوط وإقلاع جميع أنواع الطائرات الأمريكية.

    معسكر السيلية

    هو عبارة عن منشأة عسكرية مخصصة لتخزين المعدات العسكرية المشتركة، تستخدم كنقطة دعم وإمداد للقوات الأمريكية في المنطقة، بحسب تقرير عن القواعد الأمريكية في المنطقة نشره موقع "أمريكان سيكيوريتي بروجيكت" الأمريكي.

    جورج دبليو بوش في حرب العراق
    © AFP 2021 / LUKE FRAZZA
    الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق

    بها عدد كبير من المخازن العسكرية، المجهزة لمقاومة ظروف الطقس المختلفة، ويمكنها توفير الدعم للوحدات العسكرية الأمركيية الموجودة في المنطقة عند الضرورة.

    قاعدة العديد الجوية في قطر
    © AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
    مسؤول قطري مع إحدى الجنود الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر

    كان يوجد بها منشآة صيانة لإصلاح مئات المدرعات من طراز سترايكر الأمريكية التي تتعرض لأضرار خلال مشاركتها في عمليات عسكرية بالعراق وأفغانستان، قبل أن يتم إغلاقها عام 2014.

    ما هو تاريخ الوجود العسكري الأمريكي في قطر؟

    في عام 1996 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات عسكرية إلى قطر كانت عبارة عن فوج من القوات المحمولة جوا، و30 مقاتلة حربية، إضافة إلى 4 طائرات تزود بالوقود في الجو.

    وفي ذلك العام بدأ إنشاء قاعدة العديد الجوية، بتكلفة مليار دولار لم تتحمل منها واشنطن إلا 60 في المئة فقط، وفقا لموقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

    كم عدد القوات الأمريكية في قطر؟

    تزايدت أعداد القوات الأمريكية في قطر ووصلت إلى 4 آلاف جندي عام 2001 خلال حرب أفغانستان، ثم تراجعت في العام التالي، لكنها وصلت إلى 10 آلاف جندي عام 2015، وأصبح عدد الطائرات الحربية 120 طائرة، بحسب تقرير عن قاعدة العديد الجوية، لموقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

    • قاعدة العديد الجوية في قطر
      جنود أمريكيون يقفون بجانب طائرة التزود بالوقود كيه سي 135 في قاعدة العديد الجوية في قطر
      © AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
    • قاعدة العديد الجوية في قطر
      طائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر
      © AFP 2021 / JUSTIN PARSONS
    • قاعدة العديد الجوية في قطر
      مسؤول قطري مع إحدى الجنود الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر
      © AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
    • قاعدة العديد الجوية في قطر
      مسؤول قطري مع إحدى الجنود الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر
      © AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
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    © AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
    جنود أمريكيون يقفون بجانب طائرة التزود بالوقود كيه سي 135 في قاعدة العديد الجوية في قطر

    وتتغير هذه الأراقم من وقت إلى آخر وفقا لطبيعة العمليات الحربية في المنطقة، أو قرارات إعادة نشر القوات في مناطق أخرى، ومنها ما نشره موقع أمريكي عن إغلاق معسكر السيلية ونقل قوته إلى الأردن.

    أين تقع القواعد الأمريكية في قطر؟

    تقع قاعدة "العديد" الجوية جنوب غرب الدوحة، بينما تقع قاعدة السيلية على بعد 35 كلم من العاصمة.

    إنفوجرافيك - خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج
    © Sputnik
    خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج

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