البحرية الأمريكية تعلن عن توجه إحدى سفنها العسكرية إلى البحر الأسود

أصدرت القيادة البحرية التابعة للأسطول السادس الأمريكي، اليوم الخميس، بيانا، قالت فيه، إن سفينة نقل تابعة لقواتها ستتوجه إلى البحر الأسود.

ونشرت القيادة البحرية التابعة للأسطول الأمريكي السادس البيان عبر تغريدة على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت فيها أن سفينة النقل السريعة من طراز "USNS Yuma" ستتوجه إلى البحر الأسود بمهمة خاصة.

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021 كما جاء في التدوينة: "توجهت سفينة "يو إس إن إس" شمالًا إلى البحر الأسود، وذلك ضمن إطار التفاعل العسكري المشترك مع حلفائنا وشركائنا في الناتو".

وتجري مناورات "سي بريز 2021" لحلف الناتو في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، ويشارك في هذه المناورات، التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، 5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، من 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية.

وتوصف هذه المناورات التي تجرى في الفترة من 28 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز الجاري، بأنها حدث مهم لحلف "الناتو" على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب، بينها دول عربية.