حاملة الطائرات الروسية المحدثة تجلب مفاجآت للأعداء... وسوريا خير دليل

أعلن الخبير العسكري، العقيد فاسيلي دانديكين، في تصريحات صحفية، أن حاملة الطائرات "كوزنيتسوف" ستغدو بارجة حربية في غاية التطور بعد التحديث.

ويجري العمل في مشروع تطوير حاملة الطائرات الروسية على قدم وساق، وبطبيعة الحال فإن العملية التطويرية التحديثية تتضمن تزويدها بالأسلحة المتطورة الحديثة، بالإضافة إلى تجهيزها بممر الإقلاع والهبوط الجديد ووحدة الطاقة الجديدة.

ونوه الخبير إلى أن سمعة "كوزنيتسوف" في شكلها الحالي لا تشوبها شائبة، وقد أثبتت "كوزنيتسوف" براعتها خلال الحرب على الإرهاب في سوريا.

وبدأت حاملة الطائرات الروسية مشاركتها في الحرب على الإرهاب في البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث شهدت أول استخدام قتالي لطائرات "سو- 33" ومروحيات "كاتران".

وأشار الخبير إلى أن "كوزنيتسوف" سفينة حربية متكاملة تحتوي على 12 قاذفا لصواريخ "غرانيت" المضادة للسفن، وأنظمة صواريخ "كورتيك" و"كينجال" المضادة للطائرات، وقواذف القنابل المضادة للغواصات. وستحصل "كوزنيتسوف" في وقت لاحق على أسلحة أكثر حداثة مثل صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" وصاروخ "تسيركون" الأسرع كثيرا من الصوت ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير". وستكون هناك طائرات جديدة أيضا، إذ يجري العمل الآن على تهيئة مقاتلة "سو- 57" من الجيل الخامس للانطلاق من حاملة الطائرات.

وختم الخبير حديثه قائلا، إن القوات البحرية الروسية ستحصل على بارجة حربية متطورة لا بد أن تجلب لأعداء روسيا المزيد من المفاجآت.