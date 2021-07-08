بيانات التتبع تكشف مكان المدمرة "ديفيندر" في المتوسط بعد انتهاكها الحدود الروسية

كشفت بيانات التتبع البحرية عن موقع المدمرة البريطانية "ديفيندر"، في البحر المتوسط بعد خروجها من البحر الأسود وانتهاكها الحدود الروسية عند شبه جزيرة القرم أواخر الشهر الماضي.

وانتهكت المدمرة "ديفيندر" الحدود الروسية، في نهاية الشهر الماضي يونيو / حزيران، بالقرب من كيب فيولنت على سواحل جزيرة القرم، الأمر الذي اضطر القوات الروسية لتوجيه قصف تحذيري على طول مسار حركة السفينة.

وتحمل المدمرة "ديفيندر" الاسم الكودي "دي 36"، وتعد من أحدث القطع البحرية، التي تملكها البحرية البريطانية في الوقت الحالي.

وتنتمي "إتش إم إس ديفيندر" لفئة مدمرات "تايب 45"، التي يتجاوز وزنها 8 آلاف طن، وطولها 152 مترا، بينما تزيد سرعتها عن 30 عقدة (نحو 55 كلم/ الساعة).

وكشفت بيانات التتبع البحرية عن موقع المدمرة البريطانية بعد خروجها من البحر الأسود، حيث رصدت في مضيق جبل طارق بتاريخ 6 يوليو/ تموز الماضي، كما يتضح من خلال بيانات بوابة النقل البحري.

وبحسب آخر المعلومات، وصلت المدمرة "ديفيندر" بالفعل إلى القاعدة البريطانية المتواجدة عند الجهة المتوسطية من مضيق جبل طارق المطل على المحيط الأطلسي. © REUTERS / MARINETRAFFIC المدمرة البريطانية "ديفيندر" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تعبر مياه البحر الأسود، روسيا 23 يونيو 2021

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 يونيو، أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود، إذا وقعت "أعمال استفزازية" أخرى قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.