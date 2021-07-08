قاذفتان من طراز "سوخوي-24" تنفذان طلعة فوق مياه البلطيق المحايدة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام قاذفتين من طراز "سوخوي-24" بطلعة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، وفقا لخطة التدريب القتالي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها بهذا الشأن: "علقت وزارة الدفاع الروسية على ما تردد في وسائل الإعلام من أنباء حول مرافقة طائرات روسية من قبل مقاتلتين أجنبيتين فوق بحر البلطيق. وفي 8 تموز/ يوليو، قامت طائرتان من طراز "سوخوي-24" من سلاح الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق بطلعة تدريب في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الطلعة جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

يذكر أنه سبق وأفادت الأنباء بأن مؤتمرا صحفيا عقده رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، فى قاعدة الناتو فى شياولياي، قد توقف بسبب الإقلاع العاجل لطائرتي الناتو. وقالت الحكومة الإسبانية إنها لا تعلم سبب إعلان الإنذار، لكن عددًا من وسائل الإعلام الإسبانية، بما في ذلك صحيفة "موندو" ، ذكرت أن السبب هو ظهور طائرة روسية لم يعرف نوعها فوق بحر مياه البلطيق.