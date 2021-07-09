"ماكس 2021": عرض صاروخ جوي يجمع بين إمكانيات صاروخين

من المتوقع أن يظهر سلاح جديد للطائرات في المعرض الدولي للطيران والفضاء (ماكس 2021).

والسلاح الجديد عبارة عن صاروخ يحمل اسم "إس-13بي" وهو مخصص لتدمير آليات العدو المكشوفة والمخبأة في مخابئ الخرسان المسلح وفقا لصانعه.

وقال غليب فارينيتسا، مدير عام المصنع الذي أنتج الصاروخ ويقع في مدينة نوفوسيبيرسك، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن صاروخ "إس-13بي" يقدر على اختراق حاجز من التراب سمكه 6 أمتار أو حاجز من الخرسان المسلح سمكه 1 متر تحاط به طبقة من التراب سمكها 2 إلى 3 أمتار، ويستطيع أيضا أن يدمر 20 مترا مربعا من ممر إقلاع وهبوط الطائرات.

ويجمع الصاروخ الجديد بين إمكانيتات صاروخين أنتجهما المصنع في وقت سابق "إس-13تي" و"إس-13أو إف".

ومن منتجات المصنع الأخرى التي تسترعي اهتمام مستوردي الأسلحة صاروخ "إس-13دي إف" عيار 122 ملم وهو مخصص لتدمير آليات العدو المخبأة في تضاريس الأرض والكهوف والغابات والمنشآت المحصنة.

ويقام معرض "ماكس 2021" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/تموز.