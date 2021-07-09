مركبة فضائية روسية منتظرة تقدر على مكافحة "الأقمار" العسكرية

تواصل روسيا العمل في مشروع إنشاء مركبة فضائية جديدة تعمل بالطاقة النووية، وتستطيع الوصول إلى القمر وكواكب المنظومة الشمسية.

وأطلق عليها، وهي مركبة الجر الفضائية، اسم "زيفس"، وقد أشير إلى إمكانية استخدام "زيفس" في أغراض عسكرية أيضا لمساعدة الدفاع الجوي على تدمير وسائل العدو للهجوم الجوي من خلال اكتشافها وتزويد وسائط الدفاع الجوي بالمعلومات عنها.

وأخيرا بات معلوما أنه من الممكن استخدام "زيفس" لمكافحة أقمار العدو الصناعية العسكرية وفقا لبيانات مكتب تصميم الأجهزة "أرسينال" الذي يعد واحدا من صناع "زيفس".

وقد أظهرت الدراسة التي أجراها "أرسينال" في الفترة 2018-2019 أن "زيفس" تستطيع تعطيل أقمار العدو الصناعية العسكرية بإطلاق الأشعة الكهرومغناطيسية والليزرية عليها.

وأكدت نفس الدراسة قدرة "زيفس" على استشعار الأرض ومجالها الجوي عن بعد.

وحددت مهمة "زيفس" الرئيسية في تأمين الرحلات إلى القمر وكواكب المنظومة الشمسية. وقد تم عرض نموذجها المصغر في معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء في عام 2019.