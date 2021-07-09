مدرعات تهبط من السماء... روسيا تبدع وسائل هبوط مظلي متنوعة

بدأت شركة روسية تجرب جهازا يعمل على إنزال الآليات العسكرية المتنوعة عن طريق الباراشوت أو المظلات.

وأبلغ إيغور ناسينكوف، مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" التي صنعت الجهاز، الصحفيين أن الجهاز يحتوي على عدة مظلات (باراشوتات) مساحة كل منها 770 مترا مربعا. ويمكن أن يحتوي الجهاز على 7 باراشوتات.

ويمكن أن تستعين قوات المظلات بالجهاز المبتكر لإنزال مدرعاتها "تايفون" البالغ وزنها 18 طنا وسياراتها المدرعة "تيغر" البالغ وزنها 9 أطنان من الطائرة إلى الأرض.

وصنعت الشركة جهازا آخر مزودا بالباراشوتات يحمل اسم "يونكير- دي غي- 250" وهو وسيلة نقل الحمولات ويستطيع أن يحمل ما يزن 250 كيلوغراما.

وقال مدير عام الشركة إن جهاز "يونكير- دي غي- 250" يستطيع أن يهبط في مكان محدد. ويمكن التحكم فيه عن بعد من الأرض. كما يمكن استخدام عدة أجهزة في وقت واحد لتطير الواحدة تلو الآخرى.

وبدأت الاختبارات على جهاز "يونكير- دي غي- 250"، ويأمل المصنعون استكمال الاختبارات في عام 2022.

وتواصل الشركة العمل على صنع جهاز مماثل يقدر على حمل ما يصل إلى 4 أطنان، وهو مخصص للقوات المسلحة الروسية.

ويجب أن تبدأ القوات المسلحة باستلام أجهزة "غوريزونتال 4000" في عام 2023.

وكشف مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" للصحفيين أن وكالة الفضاء الروسية طلبت من الشركة أخيرا أن تصنع باراشوتا لصاروخ فضائي يمكن إعادته إلى الأرض لكي يعاد استخدامه.

وأشار إلى أنهم سيبدؤون عملية البحث عن إمكانية إنشاء باراشوت كهذه خلال العام الحالي.