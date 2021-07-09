قيادة المناورات: السفن المشاركة في "سي بريز" ستبقى في البحر الأسود لفترة إضافية

أعلنت قيادة المناورات العسكرية "سي بريز" البقاء في منطقة العمليات في البحر الأسود لفترة أخرى من الزمن.

وقال المتحدث باسم قيادة التمرين الكابتن بالبحرية الأمريكية ستيوارت بومان: إن معظم السفن المشاركة في تدريبات سي بريز الدولية ستبقى في البحر الأسود "لفترة" للمشاركة في التدريبات في بلغاريا، لكن هذا البقاء لن ينتهك أحكام اتفاقية "مونترو".

اتفاقية "مونترو" هي اتفاقية عقدت في مونترو عام 1936 منحت تركيا السيطرة على تنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية. وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود.

تقام مناورات "سي بريز 2021" في الفترة من 28 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز، في منطقة البحر الأسود، ويشارك فيها 5 آلاف عسكري و40 طائرة و32 سفينة من 32 دولة.

وقال بومان خلال إفادة عبر الهاتف: "ستشارك معظم السفن التي كانت في "سي بريز" في مناورات بلغاريا. وبالتالي، ستستمر السفن في البقاء في البحر الأسود لبعض الوقت. ومع ذلك، لن ينتهك هذا الحد الزمني المنصوص عليه".

وشدد بومان على أن مناورات نسيم البحر كانت "ناجحة" وتتطلع واشنطن إلى إجراء جولة جديدة من هذه التدريبات في عام 2022.