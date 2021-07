قيادة المناورات: السفن المشاركة في "سي بريز" ستبقى في البحر الأسود لفترة إضافية

وقال المتحدث باسم قيادة التمرين الكابتن بالبحرية الأمريكية ستيوارت بومان: إن معظم السفن المشاركة في تدريبات سي بريز الدولية ستبقى في البحر الأسود "لفترة" للمشاركة في التدريبات في بلغاريا، لكن هذا البقاء لن ينتهك أحكام اتفاقية "مونترو".

Ministry of defence of the Russian Federation