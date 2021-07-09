أمريكا تكشف عن قاذفتها السرية النووية "ريدر بي 21" ذات الرأس المدبب... صور وفيديو

كشفت القوات الجوية الأمريكية عن صور جديدة لمقاتلتها الشبح "السرية" من فئة "B-21 Raider" القادرة على حمل أسلحة نووية.

وأشارت المصادر إلى أن القاذفة الجديدة "نورثروب غرومان بي-21 رايدر"(Northrop Grumman B-21 Raider) التي وصفت بـ"السرية" ستكلف الجيش الأمريكي أكثر من 600 مليون دولار لكل واحدة منها فقط.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أكثر من 100 مقاتلة من هذه الفئة تحت الطلب من قبل بعض الدول.

ويتوقع الخبراء أن تدخل المقاتلة الجديدة الخدمة الفعلية بعد حوالي 5 سنوات، لكن الجيش الأمريكي يحيط تفاصيل صناعة هذه المقاتلة بجدار من السرية والكتمان، كما تقول المصادر.

Comparing B-21 Raider (proposed design) with a B-2 Spirit. The new stealth bomber is progressing to roll out and make its first flight in 2022 😗 Via @AirmanMagazine pic.twitter.com/qJ8KfzH957 — Air Power (@RealAirPower1) July 2, 2021

ونشرت القوات الأمريكية صورا حقيقية من عملية إقلاع الطائرة الجديدة في قاعدة "إدواردز" الجوية بكاليفورنيا، "حيث سيتم اختبارها، قبل القيام بعمليات في جميع أنحاء العالم" بحسب مجلة "ميلتاري" الأمريكية.

B-21 Raider takes another step into the light: https://t.co/wFVFpUqsuz pic.twitter.com/aeaLrUr6xF — Skies Magazine (@SkiesMag) July 7, 2021

وتظهر المقاتلة الجديدة بشكل مخالف للإصدارات السابقة، حيث ظهر شكلها انسيابيا ومسطحا مع مقدمة مدببة جدا ونوافذ مائلة بأشكال هندسية مختلفة خاصة بقمرة القيادة.

ولوحظ زيادة عدد نوافذ المقدمة حيث أصبحت أربع نوافذ تحيط برأس مقدمة الطائرة وتلتف حول قمرة القيادة المدببة.