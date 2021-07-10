وسائل إعلام: غواصة روسية تلاحق حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط

كانت الغواصة الروسية تتعقب مجموعة سفن تابعة للبحرية الملكية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف.

وقع هذا الحادث بعد أربعة أيام من حادثة المدمرة البريطانية ديفندر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم. يفترض المنشور أنها غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول البحر الأسود الروسي من طراز كيلو.

وفقًا للمنشور، عندما عبرت الغواصة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، تم إرسال مروحيات Merlin Mk2 بحثًا عنها. قامت بإلقاء عوامات السونار، وهي معدات مصممة للغوص تحت الماء لاكتشاف الغواصات، معتقدة أنها كانت تراقب حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth.

تم نقل إرسال إحدى المروحيتين إلى الجو مباشرة من حاملة الطائرات، والثانية من سفينة الدعم فورت فيكتوريا. في الوقت نفسه، من غير المعروف ما إذا كانت المدمرة الأمريكية USS The Sullivans أو الفرقاطة الهولندية HNLMS Evertsen قد شاركت في هذه العملية.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تأكيد المعلومات حول الحادث، لكنها قالت إنه يتم اتخاذ "إجراءات حاسمة" لحماية مجموعة السفن.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على المعلومات.