روسيا تطور العشرات من المدرعات الجديدة

سيتم عرض ما لا يقل عن ثلاثة ابتكارات واعدة جديدة على أساس المركبات المدرعة من طراز "تايفون" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"، حسبما ذكرت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا".

حتى الآن، يوجد خمسة عشر تعديلاً متخصصًا في هذه السلسلة ومن المتوقع تطوير حوالي عشرة تعديلات أخرى.

على سبيل المثال، سيتم تجهيز سيارات الإسعاف المحمية "لينزا" المسجلة في القوات مع هياكل طبية لتصل إلى مستوى الكتيبة.

من الضروري أيضًا ذكر مدرعة الإنزال كي-4386 "تايفون- في دي في"، والتي سيتم تثبيت أنظمة أسلحة مختلفة عليها، بالإضافة إلى معدات لأغراض مختلفة. على سبيل المثال، وحدة أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد مع مدفع عيار 30 ملم.

هناك أيضًا نسخة مع نظام الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت-إم، والتي تعزز بشكل كبير القوة القتالية لقوات الهجوم الجوي التابعة لقوات الإنزال.

من المتوقع أن تدخل مركبة الاستطلاع الفني إم تي إر-كي الخدمة بحلول نهاية عام 2021. أوشكت اختبارات مدفع هاون 82 ملم 2إس41 "دروك" ذاتي الدفع والقابل للنقل الجوي، القادر على إطلاق النار من مواقع مغلقة وإطلاق نار مباشر، على الانتهاء.

في المستقبل، من المخطط تنفيذ عشرات المشاريع الأخرى لتلبية احتياجات وزارة الدفاع.