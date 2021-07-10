مجلة: الصواريخ الروسية الحديثة تصبح مصدر قلق للولايات المتحدة

في تقرير حديث للبنتاغون، تم إيلاء الكثير من الاهتمام للقدرات العسكرية المتنامية لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. فوفقًا للأمريكيين، قد تشكل هذه الدول تهديدًا للولايات المتحدة.

وكتبت المجلة: " أخطر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة هي روسيا والصين بسبب ترساناتهما التكنولوجية والأسلحة التي يتم عرضها بانتظام".

يشهد تقرير البنتاغون على مخاوف الجيش الأمريكي من الأسلحة الصاروخية الحديثة لروسيا وجمهورية الصين الشعبية. ففي السنوات الأخيرة، أحرزت موسكو وبكين تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

يعتقد المحللون العسكريون الأمريكيون أن العالم يقترب من مواجهة عالمية، وأن علاقات واشنطن المتوترة مع موسكو وبكين قد تثير بداية مواجهة حقيقية. ذكرت المجلة أن إنهاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، تبعث على القلق.