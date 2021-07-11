مجلة تتحدث عن "السلاحف الحربية" الروسية التي تفاجئ الجيش الأمريكي

سيعتقد الجيش أن مجرد سلحفاة أو سمكة تسبح بجانبه، رغم أنه في الواقع سيكون في خطر مميت.

يقول المقال: "من المفترض أن تخدع" سلاحف المعركة "[طوربيدات روسية] أجهزة استشعار العدو".

يشير مقال المجلة الأمريكية إلى أن الفكرة الرئيسية عند استخدام أسلحة روسية صغيرة الحجم هي إطلاق أسراب كاملة من مثل هذه الطوربيدات وإرباك العدو. في الوقت نفسه توضح: المشروع لا يزال في المرحلة المفاهيمية.

التحدي الأكبر هو تجهيز الطوربيد الصغير بالذكاء الاصطناعي. إنه ضروري حتى يقلد الطوربيد سلوك سمكة كبيرة، كي لا ينتبه إليه أحد.

تضيف National Interest أن الطوربيدات الصغيرة يمكن أن تغير قواعد "اللعبة تحت الماء" - تكتيكات القتال البحرية. قد يتحول الاتجاه من طوربيدات ثقيلة إلى طوربيدات خفيفة: من طنين إلى 35-40 كغ.

وقالت: "بغض النظر عما إذا كانت الطوربيدات الروسية الجديدة تحاكي السلاحف أو التونة، تظل الحقيقة: أنها ستظل تتحرك بسرعة ميلين في الساعة أو ليست أسرع بكثير من السمكة الذهبية. هذا يجعلها أقرب إلى لغم ذاتي الحركة".

في الوقت نفسه، كتبت "ناشيونال إنترست" أن مفهوم "السلاحف الحربية" له آفاق مشكوك فيها. لن تتمكن الطوربيدات الصغيرة البطيئة جدًا من مواكبة الغواصات، التي تتحرك عادةً بسرعة 15-25 عقدة. أيضًا، يمكن أن يكون للقذيفة طاقة منخفضة جدًا ولن تكون قادرة على اختراق الهيكل المحمي لسفينة العدو.

في الوقت نفسه، تضيف المجلة العسكرية الأمريكية: يمكن أن تكون الطوربيدات الصغيرة مفيدة ضد الأهداف الثابتة. يمكن أن تتعامل "السلاحف الحربية" بسهولة مع تدمير الكابلات وخطوط الأنابيب تحت الماء. ومع ذلك، فمن المنطقي أكثر أن تصنع أسلحة لأداء مثل هذه المهام ليس باستخدام طوربيد، ولكن باستخدام مركبة رخيصة مسيّرة تحت الماء.