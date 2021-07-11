المدمرة البريطانية "ديفندر" تعود إلى مضيق جبل طارق

عادت المدمرة البريطانية "ديفندر"، التي انتهكت الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، من البحر الأيوني إلى مضيق جبل طارق، وفقًا لأحدث البيانات من بوابة "Marine Traffic" التي توفر معلومات عن حركة السفن.

وفقًا لـ Marine Traffic، تتواجد المدمرة "ديفندر"، في الوقت الحالي، في منطقة جبل طارق. حيث كانت، في السابق، قبالة ساحل صقلية في البحر الأيوني.

في نهاية شهر يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة البريطانية "ديفندر" عبرت الحدود الروسية، وإثر ذلك، أطلقت السفينة الحدودية الروسية "سو-24 إم"، تحذيرات متكررة، من خلال طلقات تحذيرية على طول مسار المدمرة. وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت، آنذاك، أن المدمرة لم تتعرض لإطلاق نار ولم تكن في المياه الإقليمية الروسية.

وخلال الخط المباشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاستفزاز بمشاركة "ديفندر"، ودخولها البحر الأسود، مباشرة بعد القمة الروسية الأمريكية، كان لإظهار عدم احترام الغرب لاختيار سكان القرم.

وأشار إلى أنه لم يشارك البريطانيون فقط، بل الأمريكيون أيضًا، بهذا الاستفزاز في البحر الأسود، فقد حاولت طائرات الاستطلاع الخاصة بهم تسجيل ردود فعل الجيش الروسي.