روسيا تختبر نظام "إنزال الكلاب"... فيديو

تختبر شركة "تيخنوديناميكا" نظام إنزال للكلاب، التي من خلالها سيتمكن مدرب الكلاب من القفز بالمظلة مع صديقه ذي الأربع أرجل إلى النقطة المحددة لتنفيذ مهمتهم بالبحث عن الأشخاص وإنقاذهم.

في بعض الأحيان لا يمكن الوصول إلى مكان العملية إلا بالمظلة، وبمثل هذه الحالات، لا بد من معدات خاصة. وبواسطة نظام "إنزال الكلاب"، يمكن الآن للمدرب والكلب القفز بالمظلة، وإنزال الكلب من ارتفاع يصل إلى 4 آلاف متر، وقد يصل هذا الرقم في المستقبل إلى 8 آلاف متر.

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وكان قد أعلن أليكسي كوزين، كبير مصممي أنظمة المظلات في شركة "تيخنوديناميكا" (جزء من "روستيخ")، للصحفيين، في وقت سابق، إن الشركة تتوقع أن يخضع نظام المظلة لإنزال الكلاب للاختبارات الحكومية بحلول نهاية عام 2021.

وقال كوزين: "تم تصميم نظام المظلة الخاص بالكلاب لتوسيع القدرات الفنية لاستخدام أنظمة المظلات ذات الأغراض الخاصة... نخطط هذا العام لإكمال الاختبارات في مركز اختبار الطيران التابع لوزارة الدفاع".