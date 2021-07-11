في الذكرى الـ 139 لهجوم الأسطول البريطاني على مصر… من الأقوى في 2021؟

في الـ11 من يوليو/ تموز 1882، شنت سفن الأسطول البريطانى هجوما عنيفا على مدينة الإسكندرية المصرية، مستخدمة أكثر من 3 آلاف قنبلة، تم إسقاطها بصورة عشوائية، أودت بحياة مئات المصريين في يوم واحد.

وتقول "بوابة الأهرام" المصرية إن هذا الهجوم، الذي شنه البريطانيون على مدينة الإسكندرية كان أولى خطوات الاحتلال البريطاني لمصر، الذي استمر لمدة 72 عاما.

139 سنة على مذبحة الإسكندرية.. كيف انتهت مشاجرة "الأجنبي والعربجي" بالاحتلال الإنجليزي لمصر؟|صور https://t.co/6Svplfzmv0 — الأهرام AlAhram (@AlAhram) June 20, 2021

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أن بعض الوثائق التاريخية تشير إلى أن قصف الإسكندرية، الذي استمر على مدار اليوم، أدى إلى مقتل نحو 700 مصري وجرح 500 آخرين.

11 يوليو 1882 | الأسطول الإنجليزي المتمركز في البحر الأبيض المتوسط يبدأ في قصف مدينة الإسكندرية الثورة العرابية.



سرد الكاتب الراحل عباس محمود العقاد تفاصيل تلك الواقعة وما يحيط بها من أحداث أدت للاحتلال الإنجليزي لمصر وفشل الثورة العرابية في كتابة "ضرب الإسكندرية في ١١ يوليو" pic.twitter.com/tXwbNAKImb — sputnik_ar (@sputnik_ar) July 11, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن بارجة "إلكسندرا" البريطانية بدأت قصف قنابلها على المدينة، ووصل عدد ما تم إلقاؤه عليها في ذلك اليوم إلى نحو 3200 قنبلة.

هل يتفوق الأسطول المصري على الأسطول البريطاني في 2021؟

بعد مرور 139 عاما على هجوم الأسطول البريطاني على مصر، شهدت موازين القوى بين الأسطولين المصري والبريطاني تغيرات كبيرة، وفقا لإحصائيات المواقع المتخصصة في رصد قوة الجيوش حول العالم.

وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي عن أقوى الأساطيل الحربية في العالم لعام 2021، إلى أن الأسطول المصري أصبح في المرتبة رقم 7 عالميا، متقدما على الأسطول البريطاني بـ 20 درجة في تصنيف أقوى الأساطيل الحربية في العالم.

ما هي قوة الأسطول المصري؟

يمتلك الأسطول المصري 316 قطعة بحرية، تضم حاملتي مروحيات و8 غواصات و9 فرقاطات و7 كورفيتات، 50 سفينة دورية، إضافة إلى 23 كاسحة ألغام بحرية.

ويحتل الأسطول المصري المرتبة رقم 7 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم، من حيث إجمالي قواته العسكرية.

© AFP 2021 / FRED TANNEAU الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية

ويمتلك الأسطول المصري قوة دعم لوجيستي تضم 393 سفينة تجاربة و11 ميناء رئيسي، منتشرة في البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي الـ 3 من يوليو الجاري، افتتحت مصر قاعدة بحرية جديدة تحمل اسم "3 يوليو" على ساحل البحر المتوسط، وأعلنت البحرية المصرية انضمام 47 وحدة بحرية جديدة.

ما هي قوة الأسطول البريطاني في 2021؟

يمتلك الأسطول البريطاني 88 قطعة بحرية تضم حاملتي طائرات و11 غواصة حربية و6 مدمرات و12 فرقاطة و25 سفينة دورية و13 كاسحة ألغام بحرية.

Aviation-arab.net السفينة الحربية "ديفندر"

ويحتل الأسطول البريطاني المرتبة رقم 27 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم، من حيث إجمالي قواته العسكرية، متأخرا عن الجيش المصري بـ 20 درجة، وفقا للتصنيفات العالمية.

ويمتلك الأسطول البريطاني قوة دعم لوجيستي تضم أكثر من 1400 سفينة تجارية و16 ميناء رئيسي.

ما هو ترتيب الجيشين المصري والبريطاني عالميا؟

رغم تقدم الأسطول المصري في الترتيب العالمي على الجيش البريطاني بصورة كبيرة، إلا أن تصنف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي يشير إلى أن الجيش البريطاني يحتل المرتبة رقم 8 عالميا، بينما يأتي الجيش المصري في المرتبة رقم 13 عالميا.