"أرماتا" تطلق النار على دبابة... فيديو

تم عرض كيف تطلق "أرماتا" النار على شقيقتها، الدبابة السوفيتية القوية "تي-64" للصحفيين، تكريما للذكرى الخامسة والثمانين لمعهد البحث العلمي الثامن والثلاثين للأسلحة والمعدات المدرعة.

عرضت قناة "زفيزدا" العملية بجميع الأشكال الممكنة: من الخارج من زوايا مختلفة، بالحركة البطيئة، من غرفة التحكم في "أرماتا" ومن داخل دبابة الهدف. تم التحضير للمعركة في بضع لمسات من شاشة اللمس، أثناء الإطلاق، تأرجحت الدبابة قليلاً - تسرب القليل من الماء من الزجاج في يدي الصحفي - وأحدثت قذيفة تراكمية حفرة في المقدمة المدرعة لدبابة "تي-64".

سُمح للصحفيين بالاقتراب من "أرماتا" (تي-14) فقط خلال فترة التحمية بقذيفة تراكمية قياسية. تم تطوير مجموعة جديدة من الذخيرة عالية الطاقة لـ"أرماتا"، لكن لا يتم عرضها على الغرباء حتى في الأعياد. تم مسح مسار القذيفة بواسطة رادار دوبلر وتم تصويره بواسطة كاميرا فيديو عالية السرعة. يهتم المختبرون بشكل خاص باللحظات التي تغادر فيها الذخيرة السبطانة وتتصل بالهدف. تستمر اختبارات إطلاق النار لكل دبابة جديدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

يضع معهد البحث العلمي الثامن والثلاثين للأسلحة والمعدات المدرعة المهام الفنية لنماذج جديدة من المركبات المدرعة وأسلحتها لمكتب التصميم، ثم يختبر النماذج الأولية. دبابة "أرماتا" تخضع للاختبارات الحكومية في كوبينكا.