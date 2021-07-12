طائرة تركية مسيرة جديدة تقوم بأول رحلة مع القنابل... فيديو

نشرت شركة Baykar Technologies Corporation مقطع فيديو لرحلة تجريبية بعيدة المدى لطائرة Acinci المسيرة مع حمولة.

أمضت الطائرة المسيرة أكثر من 13 ساعة في الجو مع قنبلة اختراق NEB تزن 1.3 طن معلقة تحت بدن الطائرة.

كان وزن إقلاع الطائرة أكثر بقليل من ستة أطنان، وحلقت Acinci إلى ارتفاع 9 كم، وتمت الاختبارات بنجاح.

في وقت سابق، سجلت الطائرة المسيرة التركية الجديدة رقما قياسيا وطنيا في مدة الرحلة - قضت أكثر من يوم في الجو - وأطلقت صواريخ موجهة على أهداف أرضية.

قامت Acinci بـ 874 طلعة جوية في المجموع.