مجلة: مروحية "الصياد الليلي" الروسية يمكن أن توجه ضربة قوية للناتو

تشكل مروحية الهجوم الروسية "مي-28إن إم" (الصياد الليلي) تهديدًا مميتًا لحلف شمال الأطلسي. توصل إلى هذا الاستنتاج خبراء من مجلة The National Interest الأمريكية.

وفقًا للمحللين، فإن التعديل الجديد لـ "الصياد الليلي" مزود بأحدث الأجهزة الإلكترونية وقادر على أداء مهام قتالية حتى في الليل. الميزة الرئيسية للمروحية هي محطة الرادار القوية إن025إيه. يسمح للطيارين بالحصول على صورة رادار كاملة للتضاريس مع التخفي عن العدو، وإخفاء المروحية في التضاريس غير المستوية. كما أن "الصياد الليلي" مثالية لتنظيم الكمائن وتنفيذ الضربات المفاجئة، وفقا للمجلة.

تزن المروحية نحو 9 أطنان ويمكن أن تسرع إلى 300 كيلومتر في الساعة. يصل مدى الطائرة إلى 450 كيلومترًا. تم تجهيز المروحية بمدفع آلي 2أ42 وصواريخ هجوم مضادة للدبابات. المروحية قادرة على رفع نحو 2.3 طن من الذخيرة في الجو. تعمل الآلة بشكل مثالي في جميع الظروف الجوية.

في الوقت نفسه، تم تجهيز المروحية بأنظمة تبادل البيانات الحديثة، والتي تتيح للطاقم تلقّي المعلومات بسرعة حول الأهداف من وحدات الاستطلاع. هذا يزيد بشكل كبير من مستوى التفاعل بين الطيارين والقوات البرية، مما يسمح للطائرة مي-28إن إم بالعمل بشكل أكثر فعالية في ساحة المعركة. قدرات "الصياد الليلي" تجعلها المروحية الفتاكة التي يخشى الناتو وجودها.