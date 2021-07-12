إجراء تدريبات روسية جزائرية تكتيكية لأول مرة

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الاثنين، أن تدريبات تكتيكية روسية جزائرية، الأولى من نوعها، ستنظم في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، في حقل التدريب تارسكوي في أوسيتيا الشمالية.

وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية فاديم أستافييف، عقب مؤتمر حول التحضيرات للحدث: "ستجري التدريبات في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام في حقل التدريب في تارسكوي في أوسيتيا الشمالية؛ ومن المقرر أن يشارك فيها نحو 80 جنديا من المنطقة العسكرية الجنوبية من التشكيلات الآلية المتمركزة شمال القوقاز ونحو 80 جنديا من القوات المسلحة الجزائرية".

وأضاف: "وافق ممثلو القيادة العامة المشتركة الـ58 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية والجيش الوطني الشعبي الجزائري على سيناريو وتوقيت التدريبات ومفهومها وتشكيل القوات والوسائل. واتفق أعضاء وفدي البلدين على إجراءات عبور حدود الدولة، وتوفير الإقامة والطعام للأفراد وتنظيم الدعم المادي والتقني".

وتتمثل مهمة التدريبات في زيادة جاهزية أجهزة القيادة والسيطرة والقوات ووسائل مكافحة الإرهاب. وستحاكي إجراءات تكتيكية للبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية وكشفها والقضاء عليها، والكشف عن الأجهزة المتفجرة التقليدية وتدميرها، وإجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المباني وعلى الأرض.

وتتضمن خطة التدريب القتالي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في عام 2021، مشاركة العسكريين في المنطقة بالتدريبات الدولية مع وحدات القوات المسلحة لأبخازيا، أوسيتيا الجنوبية، أرمينيا، الجزائر، الهند، كازاخستان، باكستان ومصر.