مقاتلات "رافال" و"إف 35" تتزودان بالوقود في الجو... صورة

تمتلك العديد من المقاتلات الحديثة قدرة على التزود بالوقود في الجو، وهو ما يمنحها مدى أكبر يمكنها من الوصول لأهدافها على بعد آلاف الكيلومترات دون الحاجة للهبوط في قواعد أرضية.

وتشمل عملية التزود بالوقود في الجو طرفين أحدهما طائرة التزود بالوقود، التي تعد بمثابة محطة وقود طائرة، والطرف الآخر هو المقاتلة التي تعيد ملء خزانها لمواصلة الرحلة دون الهبوط للمطارات الأرضية، التي ربما لا تكون متاحة في وقت الحرب.

ورغم الأهمية العسكرية الكبرى لتنفيذ هذه العملية، إلا أنها تتطلب احترافية كبيرة من قائدي الطائرتين، لأن أقل الأخطاء يمكن أن يكون يؤدي إلى تدمير إحداهما أو كلاهما.

وتشهد عمليات التزود بالوقود في الجو بعض الحوادث، التي كان أبرزها تحطم أحدث مقاتلة شبحية أمريكية "إف 35" خلال التزود بالوقود العام الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات إف 35 الأمريكية صورة ترصد تنفيذ عملية مشتركة تقوم فيها طائرة تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو البريطاني بتزويد طائرتين "إف 35" وطائرة "رافال" بالوقود في الجو.

An @Armee_de_lair Rafale pilot captures a RAF Voyager refueling ⛽ both a RAF F-35B from @HMSQNLZ and another French Rafale. #F35Unites pic.twitter.com/cg1VbxFUcU — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) July 12, 2021

وتنتمي مقاتلات "إف 35" التي ظهرت في الصورة إلى قوة المقاتلات الموجودة على متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث"، بينما تنتمي طائرة رافال إلى القوات الجوية الفرنسية.

وخلال تلك العملة تم استخدام طائرة تزود بالوقود طراز "فواياجر"، التي تعد الطائرة الوحيدة للتزود بالوقود في الجو، لدى القوات الجوية البريطانية، ويمكنها تزويد المقاتلات السريعة ويوجد منها طراز آخر مخصص لتزويد الطائرات الضخمة بالوقود.