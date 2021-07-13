مقاتلة "سو 30" ترافق طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام مقاتلة من طراز "سو 30" بمرافقة طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية رصدت هدفًا جويًا فوق البحر الأسود يقترب من الحدود الروسية، فانطلقت مقاتلة من طراز "سو 30" للتعرف على الهدف.

وأضاف البيان: "قام طاقم المقاتلة بالتعرف على الهدف الجوي، وتبين أنها طائرة استطلاع وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وقام بمرافقتها".

وختم: "وبعد ابتعاد الطائرة الأجنبية عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدة تمركزها".