معلومات عن مروحيات بلاك هوك التي يسلمها البنتاغون للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها ستسلم الجيش الأفغاني 37 مروحية جديدة طراز "بلاك هوك" لزيادة القدرات الهجومية لقواته الجوية، التي تقاتل مسلحي حركة طالبان.

ما هي قدرات مروحيات بلاك هوك؟

ويأتي ذلك إثر سحب أكثر من 90 في المئة من القوات الأمريكية من أفغانستان، التي من المقرر أن تغادرها كل القوات الأمريكية والأجنبية بحلول الـ 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

هي مروحية متعددة المهام تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها نحو 28 دولة حول العالم.

ويمكن استخدام مروحيات بلاك هوك في عملية إخلاء القوات وإسعاف المصابين وتوفير الدعم اللازم للقوات في ساحات القتال، كما يمكنها الإسهام في حماية الحدود ومكافحة الحرائق والكوارث، بحسب موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.

وتم إنتاج أكثر من 4 آلاف طائرة "بلاك هوك" بجميع أنواعها، أبرزها "يو إتش 60"، بينما تحمل النسخة التصديرية رمز "إس 70 إيه".

تصنع المروحية شركة سيكورسكي الأمريكية وتخدم في الجيش الأمريكي، وهي مسلحة بمدفع رشاش مزدوج يستخدم طلقات عيار 7.62 ملم.

تصل سرعة الطائرة إلى 150 عقدة (نحو 370 كلم/ الساعة)، ومداها 320 ميل (أكثر من 570 كلم).

يمكن للمروحية "يو إتش 60" بلاك هوك، أن تحمل عتادا عسكريا وزنه أكثر من 1100 كلغم، أو 11 جنديا بكامل عتادهم العسكري، ويتكون طاقمها من 4 أفراد، بحسب موقع "ميلتري" الأمريكي، في تقرير عن مروحية بلاك هوك، أوضح فيه أن أول نسخة منها دخلت الخدمة عام 1978.

ويواجه الجيش الأفغاني مسلحي حركة "طالبان" الأفغانية، التي زاد نشاطها بصورة كبيرة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ويحتل المرتبة الـ 75 بين أقوى جيوش العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021، الذي أوضح أن القوات الجوية الأفغانية تمتلك 270 طائرة حربية و193 مروحية.