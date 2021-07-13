الدفاع الروسية تختبر طائرتين جديدتين لتدريب الطيارين المبتدئين

وبدأت وزارة الدفاع الروسية باختبار الطائرتين للتأكد من صلاحيتهما لاستخدامهما لتدريب الطيارين العسكريين المبتدئين.

وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في 13 يوليو/تموز، عن إجراء الاختبارات اللازمة لطائرتي التدريب الجديدتين "ياك- 152" و"أو تي إس- 800".

وشدد وزير الدفاع خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية على ضرورة أن يتلقى الطلبة العسكريون الذين يتعلمون قيادة الطائرات التدريبات المناسبة لتشغيل الطائرات المتوفرة حاليا ومستقبلا، مشيرا إلى أن عدد خريجي كليات الطيران يجب ألا يقل عن 700 شخص في السنة.

ولكي يتلقى الطيارون المبتدئون التدريبات اللازمة يجب أن تملك الكليات العسكرية ما لا يقل عن 500 طائرة تدريب حديثة و200 مروحية.