أسلحة روسية في معرض تستضيفه اليونان...بينها صواريخ وراجمات

تعد روسيا من أكبر العارضين في معرض الأسلحة والعتاد العسكري "ديفيا 2021"، المقام في العاصمة اليونانية أثينا، في الفترة 13 - 15 يوليو/تموز.

وقال موقع شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" إنها ستعرض جميع صنوف أسلحة ومعدات الدفاع الروسية في معرض "ديفيا 2021" .

وتشمل المعروضات الروسية رشاشات كلاشنيكوف ومدفع هاوتزر "مستا- إس" الذاتي الحركة عيار 155 ملم، وقاذفي الصواريخ المضادة للدروع "خريزانتيما- إس" و"كورنيت- أ إم" وراجمة الصواريخ "تورنادو- إس"، والنموذج المصغر من دبابة "تي- 90إس" والنموذج المصغر من ناقلة الجنود المدرعة "بي تي- 3إف" .

ويضم المعرض نماذج من طائرة التدريب والقتال "ياك- 130" ومقاتلة "سو- 35" ومقاتلة "ميغ- 35دي" وطائرة النقل العسكرية "إيل- 76إم دي- 90أ" ومروحية "مي- 28إن أ"، ويمكن لزوار المعرض أن يحصلوا على معلومات مستفيضة عن مروحيات "كا- 226تي" و"كا- 52" و "مي- 35إم" و"مي- 17في- 5" و"مي- 171شي" و"كا- 31".

وتعرض روسيا، في مجال معدات الدفاع البحرية، فرقاطة "غيبارد" وكورفيت "تيغر"، ومجموعة من الزوارق السريعة، وغواصات من نوع "آمور" و"بيرانيا"، ونظامي الصواريخ المضادة للأهداف البحرية الساحليين "روبيج" و"باستيون" .

ويظهر في المعرض أيضا وسائط الدفاع الجوي الروسية مثل: منظومتا صواريخ "فيكينغ" و"إس- 400" ونظام صواريخ "فيربا" المحمولة على الكتف، ونظام صواريخ "تور- أ2" الذي أثبت فعاليته ضد الطائرات المسيرة، ومنظومة "بانتسير- إس1" الصاروخية المدفعية.