روسيا تقدم طائرة عسكرية جديدة في معرض "ماكس 2021"

يشهد المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس 2021" تقديم طائرة عسكرية روسية جديدة تماما لا يوجد لها مثيل إلى الآن.

وقالت شركة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا في بيان بثته على موقعها الإلكتروني إن شركة صناعة الطائرات، وهي شركة تابعة لـ"روستيخ"، ستقدم طائرة عسكرية جديدة تماما في يوم 20 يوليو/تموز، وهو أول أيام معرض "ماكس 2021" المقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.

وجاء في البيان: "إن روسيا واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صناعة طائرات المستقبل... ونحن على يقين بأن الطائرة الجديدة ستستحوذ على اهتمام العالم".

وأعلنت "روستيخ" عن الموقع الذي يعرض أجزاء من الطائرة الجديدة وهو checkmate.uacrussia.ru.

ويحتفل معرض "ماكس" بعيد ميلاده الـ15 في هذا العام، وتنطلق فعاليات معرض "ماكس 2021" في 20 يوليو وتستمر حتى 25 منه.