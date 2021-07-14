معلومات عن حاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث

تقود حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قوة ضاربة من السفن الحربية، التي وصلت إلى خليج عدن، لتنضم إلى القوة البحرية التي تقودها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" والسفينة البرمائية "يو إس إس إيوجيما" وسفن يابانية وهولندية.

ويقول موقع البحرية البريطانية إن مجموعة حاملة الطائرات البريطانية تنضم لمجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" ومجموعة السفينة البرمائية "يو إس إس أيوجيما"، إضافة إلى سفن تابعة للبحرية الهولندية.

وتنفيذ تلك المجموعات البحرية تدريبات عسكرية لإظهار حجم القوة المشتركة التي تملكها تلك الدول في الشرق الأوسط.

وتشارك كل قطعة بحرية في مهمة مختلفة تشمل مواجهة الهجوم الجوي والبحري وهجوم الغواصات والتدريب على تكتيكات الحروب البحرية.

وتقود حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قوة ضاربة تشمل مقاتلات "إف 35 بي" الشبحية، بينما تحمل المدمرة المرافقة لها "تايب 45" وحدات رادار متقدمة.

ويقول قائد قوة حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" ستيف مورهاوس، إن تلك المجموعة البحرية تظهر القوة الضاربة للبحرية البريطانية، خاصة عندما تجتمع مع القوة الضاربة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" والسفينة البرمائية "يو إس إس أيوجيما".

كما أعلنت الصفحة الرسمية لحاملة الطائرات البريطانية على "تويتر" انضمام قطع بحرية يابانية لها في خليج عدن، تشمل مدمرتين حربيتين.

ما هي قدرات المدمرة البريطانية كوين إليزابيث؟

هي أضخم سفينة حربية بريطانية تم بناؤها حتى الآن، وتصنف بأنها أكثر السفن البريطانية تطورا بما تحمله من تجهيزات تقنية وعسكرية.

ويقول موقع البحرية البريطانية إن 6 ترسانات بحرية شاركت في تشييد حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث"، بينما وصل عدد العاملين في تشيدها في ترسانة روسيث البحرية إلى 3 آلاف شخص، إضافة إلى نحو 8 آلاف آخرين في مناطق متفرقة في بريطانيا.

ويصل ارتفاع السفينة إلى 68 مترا، ويصل طول الكابلات المستخدمة في تصميمها بصورة عامة إلى 250 ألف كيلومترا من الكابلات، بحسب تقرير عن السفينة العملاقة نشره موقع البحرية البريطانية "رويال نيفي".

© AFP 2021 / - حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021

يصل وزن السفينة إلى 65 ألف طن، وطولها 280 مترا، وعرضها عند سطح الماء 70 مترا.

يتكون طاقم حاملة الطائرات البريطانية من 679 فرد، ويمكنها أن تحمل 921 جندي على متنها، وفقا لتقرير عن حاملة الطائرات كوين إليزابيث أوردها موقع شركة السلاح البريطانية "بي إيه إي سيستمز".

© REUTERS / Russell Cheyne حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث"

تكلفة مشروع إنشاء حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" وشقيقتها "برنس أوف والاس" أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8.3 مليار دولار أمريكي).

أقصى سرعة لحاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" هي 25 عقدة (نحو 45 كلم/ س)، بينما يصل مداها إلى 10 آلاف ميل (نحو 18 ألف كيلومتر).

تحمل "كوين إليزابيث" عشرات السفن الحربية أبرزها المقاتلات الشبحية "إف 35 بي".

متى دخلت الخدمة؟

دخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وتقوم الآن بتجارب بحرية لاختبار مدى فاعليتها القتالية في الحروب الحقيقية، خاصة اختبار عملية هبوط وإقلاع مقاتلات "إف 35 بي" المخصصة لحملها.

© AFP 2021 / ROY ISSA ممر إقلاع الطائرات على متن حاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الإعلان عن استعدادها لتنفيذ المهام الحربية في أعالي البحار رفقة مجموعتها البحرية، التي من المقرر أن تصل إلى كامل قوتها بحلول عام 2023.

ما هي مهام "كوين إليزابيث"؟

قاعدة متحركة تنقل المقاتلات الحربية إلى أي مكان في العالم.

تأمين الممرات الملاحية.

تنفيذ المهام الجوية.

تنفيذ الدوريات البحرية.

المساعدة في وقت الكوارث الإنسانية.

وتمثل قاعدة بورتسموث البحرية البريطانية القاعدة الرئيسية لحاملة الطائرات "كوين إليزابيث".

ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 8 عالميا، لكن الأسطول البحري البريطاني يأتي في مرتبة متأخرة ويحل رقم 27 بين أقوى الأساطيل الحربية، وفقا للتصنيفات العالية لعام 2021، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

© AFP 2021 / STAVROS IOANNIDES المدمرة البريطانية إتش إم إس ديفيندر من فئة تايب 45

ولا يتجاوز عدد القطع البحرية في الأسطول البريطاني 88 قطعة بحرية بينها حاملتي طائرات إحداهما حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي وصلت إلى خليج عدن في عملية حشد طويلة الأمد تستمر لعدة أشهر بهدف اختبار جاهزيتها القتالية في حروب المستقبل.

كما يمتلك الأسطول البريطاني 6 مدمرات و11 غواصة حربية، إضافة إلى 12 فرقاطة، و13 كاسحة ألغام بحرية و25 سفينة دورية.