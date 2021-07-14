مجلس الأمن الروسي يقيم مناورات الناتو "ديفندر يوروب 2021" الأخيرة

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، بأن "الناتو" خلال مناوراته العسكرية الأخيرة "ديفندر يوروب 2021"، تدرب على اختراق مناطق الدفاع الروسي في البحر الأسود ومنطقة البلطيق.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف خلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "أجرى حلف "الناتو" مؤخرا، بالقرب من الحدود الروسية، أكبر مناورات متعددة الجنسيات تحت عنوان "ديفندر يوروب-2021". وشارك في هذه المناورات عسكريون يمثلون 26 دولة من دول العالم. وأثناء المناورات، تم التدريب على تنفيذ عمليات واسعة النطاق لنقل القوات الأميركية إلى أوروبا وعلى نشر واستخدام تجمعات كبيرة للقوات المشتركة، وذلك فضلا عن التدريب على طرق اختراق المناطق الروسية التي من شأنها تقييد الوصول إلى مناطق البحرين الأسود والبلطيق".

يذكر أن مناورات "ديفيندر يوروب" هي تدريبات سنوية مشتركة للدول الأعضاء في حلف الناتو تديرها القيادة الأمريكية، تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد الاستراتيجي والتعبوي، بالإضافة إلى مستوى التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في حلف الناتو.