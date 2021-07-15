غواصة "درون" صينية مخصصة للاستطلاع الحربي وتمتلك مواصفات فريدة... صور

تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا أولى لجهاز استطلاع بحري آلي على شكل قرش، من صناعة صينية.

وظهر "القرش الآلي" مزودا بكاميرات ضبط تلقائي عالية الدقة.

وبحسب ما نقل موقع Dambiev، فإن هذا الدرون قادر على الغوص لأعماق تصل لـ150 مترا، بالإضافة لقدرته على المناورة لتجنب أي مضايقات والعودة من تلقاء نفسه الى قاعدته.

وأضاف الموقع فإنه يمكن تزويد هذا الدرون بمعدات عسكرية.

يذكر بأنه قد تم عرض الغواصة "الدرون" لأول مرة بمعرض بكين الدولي لتكنولوجيا الدفاع عام 2019.