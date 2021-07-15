مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" ترافق طائرة دورية أمريكية فوق مياه المحيط الهادئ

قامت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"، اليوم الخميس، بمرافقة طائرة دورية أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق مياه المحيط الهادئ.

موسكو - سبوتنيك. وأشار بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية إلى أنه في الخامس عشر من تموز/يوليو رصدت وسائل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي فوق المحيط الهادئ هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية.

وجاء في بيان المركز: "قامت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية بالتحليق من أجل التعرف على الأهداف الجوية وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة دورية من طراز "بي- 8 إيه" بوسيدون تابعة لقوات البحرية الأمريكية، وقامت بمرافقتها فوق المحيط الهادئ بطول الشاطئ الجنوبي الشرقي لشبة جزيرة كامتشاتكا.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية من طرازي "ميغ -31" و"سوخوي -35"، قامت بمرافقة ثلاثة قاذفات استراتيجية أمريكية، فوق بحر بيرنغ، شمال شرق روسيا الاتحادية، في مهمة لمراقبة الأهداف الجوية التي قد تقترب من حدود البلاد.