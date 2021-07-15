تسجيل
09:02 GMT15 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    مجلة أمريكية تكيل المديح لروسيا لتطويرها طائرات مسيرة "فعالة وقاتلة"... وتذكر أبرزها

    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048704953_0:102:3137:1866_1200x675_80_0_0_c97a7563c999910656282a851a3c7f9d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202107151049577869-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-/

    أثنت مجلة national interest الأمريكية، على تطور روسيا في مجال صناعة الطائرات من دون طيار وبدئها استغلال هذه الطائرات بشكل فعال.

    ونشرت المجلة مقالا لسيباستيان روبلين، تحدث فيه بعموده الخاص بالمجلة عن التطور الكبير لروسيا في هذا المجال، واصفا استعدادها لبدء الاستغلال النشط لعدد من الطائرات دون طيار، بعضها لايزال في مرحلة التطوير، وبعضها في مرحلة الإنتاج. الأمر الذي سيسمح لروسيا بالتغلب على الولايات المتحدة والصين وإيران وإسرائيل وتركيا، في هذا المجال.

    وأعد الكاتب دراسة تحليلية لـ6 أنواع من الطائرات الروسية، التي تعمل بحسب وصفه بدقة وكفاءة عاليتين، وضمت:

    1- طائرن أوريون:

    ومن المقرر إطلاق الإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات بنهاية العام، على أن تبدأ بتصديرها في عام 2022. وتتميز بمدة طيران طويلة، تصل لـ 24 ساعة في الهواء مع حمولة 60 كجم. وتم تطوير سلاح قابل للتعديل من العيار الصغير خصيصا لها، قادر على إطلاق قنابل الجوية KAB-20 و KAB-50 ،اولقنبلة الجوية UPAB-50 التخطيطية. تم اختبار "أوريون" بنجاح في ظروف القتال في سوريا، وولاقت الطائرات إعجاب عدد كبير من الراغبين بشرائها من الخارج.

    2- الطائرة دون طيار الثقيلة "Altius-U":

    القادرة على أداء مجموعة كاملة من مهام الاستطلاع، ويبلغ طول جناحها 28 مترا، كما وأنها مزودة بمحطة استطلاع بصرية إلكترونية ورادار جانبي مع مجموعة هوائي مرحلي نشط. ويصل مدى طائرات الاستطلاع الاستراتيجي إلى 7 آلاف كيلومتر. كما وأنها قادرة على البقاء في الهواء لمدة 48 ساعة.

    3- طائرة "سيريوس":

    وهي النسخة المطورة من "أورويون"، وتمتاز بحجم وسرعة أكبر وستزود بمعدات إلكترونية جديدة. كما ويمكنها تنفيذ مهام قتالية في دائرة نصف قطرها 1000 كيلومتر، وزادت كتلة القذيفة والقنابل إلى 300 كجم.

    4- طائرة "غيليوس":

    يبلغ طول جناحيها 30 مترا. وهي قادرة على أداء مهام استطلاع مختلفة وتوجيه ضربات جوية.

    5- طائرة "غروم":

    تبلغ حمولتها القتالية 2 طن ويبلغ وقادرة على حمل 7 أطنان كحد أقصى. وتصل سرعتها إلى 1000 كم / ساعة ، يصل مدى الاستخدام القتالي إلى 700 كم. كما ويمكن تسليح الطائرة بقنابل جوية قابلة للتعديل يصل وزنها إلى 500 كجم، وكذلك بقنبلة جوية شديدة الانفجار من طراز FAB-50.

    6- طائرة "أخوتنيك":

    طائرة دون طيار خفية قادرة على العمل بشكل مستقل. يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب مع مقاتلة Su-57، ولكن في حالة انقطاع الاتصال، ستستمر الطائرة في تنفيذ المهام القتالية من تلقاء نفسها.

    واختتم الكاتب حديثه عن يمكن طائرة "Hunter" المحتمل بأن تبدأ عملها في عام 2023 ، ويتم اختبارها الآن.

    انظر أيضا:

    "مطاردة وتدمير الطائرات المسيرة"...قدرات أحدث الأنظمة الروسية المضادة للدرون
    شركة روسية تعرض على الدول العربية الحماية من هجمات طائرات "درون"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ديب دايف دبي
    التسوق تحت الماء في دبي... استكشف أعمق حوض للغوص في العالم
    أهالي موسكو سيدخلون المطاعم بواسطة الوشم المؤقت
    أهالي موسكو يدخلون المطاعم بواسطة "الوشم المؤقت"
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك