مجلة أمريكية تكيل المديح لروسيا لتطويرها طائرات مسيرة "فعالة وقاتلة"... وتذكر أبرزها

أثنت مجلة national interest الأمريكية، على تطور روسيا في مجال صناعة الطائرات من دون طيار وبدئها استغلال هذه الطائرات بشكل فعال.

ونشرت المجلة مقالا لسيباستيان روبلين، تحدث فيه بعموده الخاص بالمجلة عن التطور الكبير لروسيا في هذا المجال، واصفا استعدادها لبدء الاستغلال النشط لعدد من الطائرات دون طيار، بعضها لايزال في مرحلة التطوير، وبعضها في مرحلة الإنتاج. الأمر الذي سيسمح لروسيا بالتغلب على الولايات المتحدة والصين وإيران وإسرائيل وتركيا، في هذا المجال.

وأعد الكاتب دراسة تحليلية لـ6 أنواع من الطائرات الروسية، التي تعمل بحسب وصفه بدقة وكفاءة عاليتين، وضمت:

1- طائرن أوريون:

ومن المقرر إطلاق الإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات بنهاية العام، على أن تبدأ بتصديرها في عام 2022. وتتميز بمدة طيران طويلة، تصل لـ 24 ساعة في الهواء مع حمولة 60 كجم. وتم تطوير سلاح قابل للتعديل من العيار الصغير خصيصا لها، قادر على إطلاق قنابل الجوية KAB-20 و KAB-50 ،اولقنبلة الجوية UPAB-50 التخطيطية. تم اختبار "أوريون" بنجاح في ظروف القتال في سوريا، وولاقت الطائرات إعجاب عدد كبير من الراغبين بشرائها من الخارج.

2- الطائرة دون طيار الثقيلة "Altius-U":

القادرة على أداء مجموعة كاملة من مهام الاستطلاع، ويبلغ طول جناحها 28 مترا، كما وأنها مزودة بمحطة استطلاع بصرية إلكترونية ورادار جانبي مع مجموعة هوائي مرحلي نشط. ويصل مدى طائرات الاستطلاع الاستراتيجي إلى 7 آلاف كيلومتر. كما وأنها قادرة على البقاء في الهواء لمدة 48 ساعة.

3- طائرة "سيريوس":

وهي النسخة المطورة من "أورويون"، وتمتاز بحجم وسرعة أكبر وستزود بمعدات إلكترونية جديدة. كما ويمكنها تنفيذ مهام قتالية في دائرة نصف قطرها 1000 كيلومتر، وزادت كتلة القذيفة والقنابل إلى 300 كجم.

4- طائرة "غيليوس":

يبلغ طول جناحيها 30 مترا. وهي قادرة على أداء مهام استطلاع مختلفة وتوجيه ضربات جوية.

5- طائرة "غروم":

تبلغ حمولتها القتالية 2 طن ويبلغ وقادرة على حمل 7 أطنان كحد أقصى. وتصل سرعتها إلى 1000 كم / ساعة ، يصل مدى الاستخدام القتالي إلى 700 كم. كما ويمكن تسليح الطائرة بقنابل جوية قابلة للتعديل يصل وزنها إلى 500 كجم، وكذلك بقنبلة جوية شديدة الانفجار من طراز FAB-50.

6- طائرة "أخوتنيك":

طائرة دون طيار خفية قادرة على العمل بشكل مستقل. يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب مع مقاتلة Su-57، ولكن في حالة انقطاع الاتصال، ستستمر الطائرة في تنفيذ المهام القتالية من تلقاء نفسها.

واختتم الكاتب حديثه عن يمكن طائرة "Hunter" المحتمل بأن تبدأ عملها في عام 2023 ، ويتم اختبارها الآن.