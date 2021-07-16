الدفاع الروسية تحصل على طائرة نقل جديدة

تم تسليم طائرة نقل عسكرية جديدة من طراز "إيل-76إم دي" إلى القوات المسلحة الروسية، بحسب صحيفة كراسنايا زفيزدا.

في مارس/آذار، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه في عام 2021، من المقرر تزويد الجيش بخمس طائرات من طراز إيل-76إم دي-90أ.

طور مجمع إليوشن للطيران طائرة إيل-76إم دي-90أ. وهي نسخة حديثة للغاية من طائرة إيل-76.

يلبي مجمع الطيران والملاحة الجديد ونظام التحكم الآلي ومجمع الاتصالات وقمرة القيادة "الزجاجية" جميع المتطلبات الحديثة لإلكترونيات الطيران للطائرات ويزيد بشكل كبير من سلامة الطيران ودقة القيادة والهبوط.

وسع استبدال محركات D-30KP2 القياسية بالأحدث PS-90A-76 وتركيب جناح معدّل ومعدات هبوط معززة، بشكل كبير، من القدرات التشغيلية للطائرة.