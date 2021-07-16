"روستيخ" تعرض أول مقاتلة ذات محرك واحد... صور

نشرت شركة" روستيخ" الحكومية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمقاتلة تكتيكية خفيفة.

سيتم تقديم الطائرة في اليوم الأول من المعرض الجوي "ماكس-2021".

ستكون الطائرة المقاتلة هي العرض الرئيسي الأول لهذا الحدث. هي أول طائرة ذات محرك واحد في روسيا. ستكون الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت ومخفية عن الرادار.

تقوم روسيا بتطوير العديد من الطائرات الواعدة في وقت واحد. أحد هذه المشاريع هو الجيل الجديد من المقاتلات الاعتراضية، والذي قد يحل في المستقبل محل ميغ-31بي إم.

لا تستخدم روسيا الطائرات ذات المحرك الواحد، على الرغم من شعبيتها في العالم. هذه المركبات القتالية في خدمة الولايات المتحدة والصين والسويد.