روسيا تطور محركا للطيران القتالي من الجيل السادس

سيظهر محرك للطيران القتالي من الجيل السادس في روسيا. المتخصصون على استعداد لبدء العمل بعد قرار الحكومة والتمويل.

صرح ميخائيل ريميزوف، نائب المدير العام لشركة بناء المحركات التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بأن العمل البحثي قد بدأ.

يتم التخطيط له في عدة اتجاهات: أولاً، وفقًا لتقنية محرك الجيل السادس، وثانيًا، وفقًا لمحطة الطاقة المدمجة، وثالثًا، وفقًا لتقنية محرك كهربائي.

تم تضمين العمل البحثي حول تقنيات محرك الجيل السادس النموذجي في الخطة الموضوعية طويلة الأجل للشركة.