الأسطول الشمالي الروسي يختبر أسلحة الغواصات والناتو يراقب

قالت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال، اليوم الجمعة، إن غواصات روسية أجرت تدريبات خاصة، لاختبار أسلحة الغواصات في بحر بارنتس والبحر النرويجي، وحاولت سفن "الناتو" مراقبة أفعالها.

وجاء في البيان أن "الغواصات التابعة للأسطول الشمالي أكملت بنجاح تمرينًا خاصًا لاختبار أنظمة وأسلحة الغواصات في مناطق المياه العميقة في بحر بارنتس والبحر النرويجي. وشاركت أطقم من الغواصات النووية في التدريبات".

وأشار إلى أن الغواصات قد عملت في أعماق قصوى بالنسبة لمعظم الغواصات الحديثة، كما شارك في التمرين فريق الطوارئ والإنقاذ بالأسطول الشمالي - سفينة الإنقاذ "غورغي تيتوف" وزورق الإنقاذ "نيكولاي تشيكر".

وأضاف: "تم رصد وجود سفن حربية تابعة للقوات البحرية لدول الناتو في منطقة الاختبارات لأسطول الشمالي في البحر النرويجي، وكان ما يصل إلى عشر طائرات تابعة للناتو تنفذ دوريات في الجو، يوميا".